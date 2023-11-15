Авто поедут без дисконта

Предновогодних скидок на машины не будет. По крайней мере, на модели ушедших иностранных брендов. Как выяснил “Ъ FM”, дилеры не готовы снижать цены даже на авто 2022 года и старше. И это при том, что клиентский трафик в шоу-румах, по данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры», в третьем квартале упал на 30%. А вот китайский автопром, у которого оптимистичные планы по продажам на 2024-й, уже объявил специальные акции на машины уходящего года. Почему дилеры не готовы распродавать остатки по рыночным ценам? Разбиралась Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Скидывать цены на модельный ряд не готовы даже уходящие бренды. Kia и Volkswagen, несмотря на новости о полном закрытии, до сих пор работают в России. Но сейчас их официальные сайты превратились в маркетплейсы.

Например, самая бюджетная модель корейского бренда — Kia Cerato — стоит 2,17 млн руб. На официальном сайте заявлено, что это максимальная цена перепродажи, установленная ООО «Киа Россия и СНГ» для механики. Такая же машина, но с автоматической коробкой передач и от другого продавца, стоит уже почти 3 млн руб. якобы с учетом допоборудования. И это авто 2022 года. Предновогодних скидок на них ждать не стоит, все равно распродадут, уверяет гендиректор компании «Автомаркетолог» Олег Мосеев:

«Если мы говорим об автомобилях, выпущенных в 2022 году, то у дилеров их осталось 3-4 тыс. Более старых — сотни. Это незначительный объем. Именно поэтому дилеры не скидывают ценник, они понимают, что найдется какой-нибудь фанат, который захочет купить такую машину. Думаю, в 2024-м этих автомобилей не останется.Например, Mercedes-Benz теоретически можно привезти по параллельному импорту, но проблем с таким авто будет больше, чем с тем, которое было поставлено официально».

А вот сами дилеры не особо хотят говорить на эту тему. «Ключавто» сослался на период отчетности, «Автодом» вежливо отказался комментировать цены на машины старше 2022 года. Причем обе компании продают такие автомобили. Можно даже найти кроссовер Volvo XC60 2019 года с нулевым пробегом за 6,2 млн руб. 2023 год, ввезенный по параллельному импорту, стартует от 9 млн руб.

Если оформить trade-in, кредит и каско в зависимости от комплектации можно сэкономить до 500 тыс. руб. Никаких дополнительных скидок на машины ушедших брендов не дадут. А все потому, что их продает ограниченное число дилеров, поясняет директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров:

«Многие производители еще с прошлого года вошли в режим растягивания поставок своих автомобилей. И даже в 2023 году некоторые бренды — например, Kia, Hyundai, Mercedes-Benz — распределяли машины, собранные в прошлом году. Были и партии 2021 года — по 100 штук каждой модели.

"Автотор" поставил небольшую партию, порядка 100 автомобилей, Hyundai Sonata российского производства. ПТС на них были выданы заводом от 2023 года. Но машинокомплекты завезли на "Автотор" в конце 2021-го, начале 2022 года».

Оставшиеся на складах модели могут конкурировать по цене только с китайскими аналогами, добавляет Петров. А вот отечественный автопром эту схватку проиграл, отмечает вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов:

«Отечественные производители получают из бюджета компенсацию утильсбора, поэтому все это направлено на повышение себестоимости иностранных брендов, китайских в первую очередь. Но если говорить о росте цен, 10 ноября была опубликована очередная статистика Росстата: за неделю до 7 ноября отечественные автомобили подорожали сразу на 5,5%.

Благодаря вот этим "защитным" мерам отечественный автопром просто увеличивает цену. Ему тяжело конкурировать с китайцами, у которых есть достаточный запас прочности, ценовой в первую очередь».

С начала 2023 года иномарки в России подорожали на 8-14%. В октябре средневзвешенная цена новой машины, по данным «Автостата», составила почти 3 млн руб. — на 1 млн руб. больше чем в 2021-м. Если говорить о китайских, бюджетные стартуют уже от 2 млн руб. Но некоторые бренды уже с этой недели объявили спецакции на машины 2023 года. Покупателям обещают зимнюю резину в подарок, бесплатное ТО, остальное — при личном обращении.

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