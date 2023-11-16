С Олега Сорокина, Элады Нагорной и «Инградстроя» взыщут 1,5 млрд рублей

Апелляционный суд Нижегородской области решил взыскать 1,5 млрд руб. с экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина, его бывшей супруги Элады Нагорной, и строительной компании «Инградстрой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Суд решил, что они незаконно получили прибыль во время строительства жилого комплекса «Новая Кузнечиха» в Нижнем Новгороде.

Генеральная прокуратура, выступающая истцом по этому делу, доказывала, что в 2012-2014 годах, Олег Сорокин как глава города оказывал покровительство компании «Инградстрой», аффилированной с ним через партнеров по бизнесу. При участии бывшего мэра, указал истец, застройщик получил 453 га земли под строительство ЖК.

Олег Сорокин просит рассмотреть иск в другом составе суда, поскольку считает, что такое решение плохо отразится на деятельности «Инградстроя» и его дольщиках.

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Ирина Андреева, Роман Рыскаль