Апелляция разделила счет

Вступило в силу судебное решение взыскать 1,5 млрд руб. незаконной прибыли с бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, его бывшей супруги Элады Нагорной и специализированного застройщика (СЗ) «Инградстрой». Во взыскании средств с бывших партнеров Олега Сорокина — Олега Головко, братьев Акатовых, ООО СЗ «Старт-Строй» и управляющей компании «Столица Нижний» областной суд Генпрокуратуре отказал. Надзорное ведомство доказывало, что в 2014 году земельные участки для строительства жилого комплекса «Новая Кузнечиха» застройщики получили коррупционным путем при содействии Олега Сорокина, который на тот момент был главой города. Олег Сорокин заявил, что решение суда создает опасную практику для бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Сорокин сравнил решение областного суда с коллективизацией и раскулачиванием

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Олег Сорокин сравнил решение областного суда с коллективизацией и раскулачиванием

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Апелляционная коллегия Нижегородского областного суда рассмотрела жалобу бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина, его экс-супруги Элады Нагорной и прежних партнеров по бизнесу Олега Головко, братьев Акатовых, а также компаний ООО СЗ «Старт-Строй», УК «Столица Нижний» и СЗ «Инградстрой». Апеллянты оспаривали августовское решение суда по иску Генеральной прокуратуры РФ взыскать с них солидарно 1,5 млрд руб. прибыли, полученной за пять лет деятельности. Генпрокуратура доказывала, что право аренды на 14 земельных участков общей площадью 453 га под жилой комплекс компания незаконно получила в 2012–2014 годах как единственный участник торгов с помощью занимавшего тогда должность главы города Олега Сорокина, который повлиял на подготовку аукциона.

В Генпрокуратуре решили, что мэр тайно создал «Инградстрой», управлял компанией и предоставлял организации займы от аффилированных юрлиц.

Гражданский иск Генпрокуратуры основывался на материалах уголовного дела Олега Сорокина. Напомним, бывшего мэра Нижнего Новгорода в 2019 году осудили на десять лет, одним из эпизодов было обвинение во взятке в форме услуги за создание преимуществ для «Инградстрой» при получении 453 га земли.

В областном суде адвокаты ответчиков доказывали, что решение суда было незаконным, поскольку его вынес судья Владимир Чернобровин, который ранее был следователем и расследовал возможные нарушения при проведении земельного аукциона по предоставлению земли для «Новой Кузнечихи» областным министерством имущества. Однако тогда состава преступления в действиях чиновников выявлено не было.

Защита назвала решение суда преюдициальным, поскольку приговор Олегу Сорокину не относится к требованиям Генпрокуратуры, а гражданское дело построено лишь на показаниях свидетелей, которых в суд не вызывали. Кроме того, законность сделки подтверждается решениями арбитражных судов по искам антимонопольной службы, отметили юристы. Защита добавила, что Олег Сорокин не мог влиять на строительный бизнес, поскольку развелся с супругой в 2010 году и по действовавшему брачному договору разделил с ней активы, которыми она самостоятельно распоряжалась как независимый предприниматель, владеющий несколькими строительными компаниями. Наконец никто не проводил антикоррупционные проверки в отношении предпринимателей, поэтому их аффилированность с Олегом Сорокиным не доказана.

«Инградстрой» получил прибыль не от победы в аукционе, а от долевого строительства, заявили адвокаты.

Олег Сорокин участвовал в процессе по видеоконференции из мордовской колонии №7. Он назвал иск Генпрокуратуры РФ незаконным. «Если государству нужны деньги, то, наверное, бизнес обязан эти деньги заплатить. Тем более, если бизнес этими средствами располагает. Вопрос в том, в какую форму облекается эта вежливая просьба. Мне кажется, за последние сто лет нашей истории уроки коллективизации и раскулачивания должны государство чему-то научить. Они приводят к голодомору. Здесь ситуация аналогичная», — сообщил осужденный.

Он подчеркнул, что иск надзорного ведомства порождает правовые неопределенности для него и для бизнеса, государства и дольщиков. Если «Инградстрой» создан незаконно, со вступлением решения суда в законную силу подпадет под статью об отмывании доходов, то есть деятельность компании и все реализованные и текущие проекты тоже оказываются незаконными, а за застройщиком стоят тысячи дольщиков, которые боятся остаться без жилья.

«Если компания создана незаконно, пусть государство заберет эту компанию со всеми ее доходами, расходами и дольщиками. Пусть расторгнет договоры аренды земли, если считает, что аукцион прошел незаконно!» — заявил Олег Сорокин.

Представитель Генпрокуратуры РФ Юлия Яковлева убеждала суд в том, что апеллянты пытаются сместить акцент на будущее застройщика и «прикрываться дольщиками как щитом». Она напомнила, что ни один счет юрлиц не арестован, угрозы правам дольщиков нет и ничьи права не нарушены. «„Инградстрой“ — это ширма, учредитель которой Дмитрий Долинин никогда строительством не занимался, лопаты в руках не держал, как и Олег Головко. Из показаний засекреченных свидетелей по уголовному делу следует, что они занимались совместным бизнесом с Сорокиным с 1990-х годов. Во всех фигурирующих в деле компаниях одни и те же лица, и в решении суда правильно указано, что ”Инградстрой” был создан для прикрытия интересов Сорокина в получении земельных участков», — сообщила прокурор.

Госпожа Яковлева добавила, что в материалах дела есть показания бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и сотрудников министерства о том, что земельные вопросы без участия Олега Сорокина не решались, и незадолго до торгов он якобы просил свою секретаршу позвонить в минимущества и получить аукционную документацию.

В итоге судьи постановили взыскать в доход государства 1,5 млрд руб. с СЗ «Инградстрой», Олега Сорокина и Элады Нагорной, освободив от взыскания остальных ответчиков. Как выяснил «Ъ-Приволжье», ответчики, чтобы снять арест с активов, внесли 1,5 млрд руб. на счет управления судебного департамента в Нижегородской области, и теперь эти деньги будут списаны в бюджет.

Вероятно, апелляционное решение юристы Олега Сорокина и его бывшей супруги обжалуют.

Роман Рыскаль