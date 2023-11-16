Апелляционный суд Нижегородской области решил взыскать с экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина, его бывшей супруги Элады Нагорной и строительной компании «Инградстрой» 1,5 млрд руб. Олег Сорокин просит рассмотреть иск в другом составе суда, поскольку считает, что такое решение плохо отразится на деятельности «Инградстроя» и его дольщиках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин в суде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Экс-мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин в суде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— Моя позиция по делу такова: если государству нужны деньги, то, наверное, бизнес обязан эти деньги заплатить. Тем более, если бизнес этими средствами располагает. Вопрос в том, в какую форму облекается, так сказать, эта вежливая просьба государства. Мне кажется, что последние сто лет нашей истории с уроками коллективизации и раскулачивания, наверное, государство должны чему-то научить. Это приводит к голодомору.

В этом деле ситуация аналогичная. Этот иск, на мой взгляд, кроме той цифры, которая в нем фигурирует, порождает серьезные правовые неопределенности. И для бизнеса, и для государства, и для дольщиков, и для меня. Я считаю, что судебное решение в том виде, в котором оно вынесено, не может быть утверждено настоящим судом. Потому что, если в основу этого решения ложится мысль о том, что «Инградстрой» создан незаконно, каким образом после вступления в силу эта организация будет существовать? Она сразу подпадает под статью об отмывании доходов со всеми вытекающими последствиями. За этой организацией стоят тысячи дольщиков.

Если компания создана незаконно, как указано в судебном решении, пусть государство заберет эту компанию со всеми доходами, расходами и дольщиками. Пусть оно расторгнет эти договоры аренды, если считает, что аукцион прошел незаконно.

Кроме того, почему я, находясь в тюрьме, должен отвечать за то, как живет и работает «Инградстрой»? Я ушел из предпринимательской деятельности в 2010 году. Следователь Чернобровин по горячим следам глубоко изучал и погружался в мою деятельность как главы города с точки зрения ст. 289 Уголовного кодекса («Незаконное участие в предпринимательской деятельности» – «Ъ»). Он пытался найти в моих действиях и поступках состав преступления, ему в этом помогали ФСБ и Следственный комитет, управление МВД по Нижегородской области. Ответы всех этих организаций, которые располагают всем необходимым инструментарием для установления истины, в том числе оперативным путем, в деле тоже имеются.

Оказывается, никаких оперативных материалов на тот период следователю Чернобровину представлено не было, и он был вынужден вынести отказ в возбуждении уголовного дела. И спустя девять лет уже в статусе судьи господин Чернобровин (при рассмотрении иска в первой инстанции – «Ъ») выносит абсолютно предвзятое решение, которое не основано ни на каких фактах и доказательствах, в том числе оперативным способом, о том, что я в период, когда был главой города, занимался предпринимательской деятельностью.

Предвзятость судьи Чернобровина выражается даже в том, что мне материалы дела прислали в тюрьму на флешке. Это надо додуматься! У нас здесь нет компьютеров, на которых это все возможно распечатать. Протокол заседаний, на которых я отсутствовал, мне тоже представлен не был. Поэтому я мог только догадываться, что на этих заседаниях происходило. С аудиопротоколом мне прислали диск, который я не мог прослушать. Считаю, что в этом отношении я был существенно ограничен в своих правах.

Я прошу, чтобы в ином составе суда было вынесено объективное решение. Пусть оно будет содержать ту же сумму, большую или меньшую, меня это вообще не волнует. У коммерсантов деньги есть, пусть платят. Государству деньги нужны, это очевидно. Но чтобы это решение было, во-первых, прозрачным и понятным для дольщиков, которые сейчас трясутся от страха и не понимают, как дальше «Инградстрой» будет работать. Потому что банки, совершенно очевидно, в кредитах ей откажут на основании того, что судьба договора аренды абсолютно непонятна. Если прокуратура спустя девять лет пытается взыскать деньги с компании, то что, спустя еще год или три года, она удумает – одному богу известно.