ВШЭ: больше половины россиян помогали военным или их семьям с начала СВО

Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ провел исследование о вовлеченности россиян в помощь военным и их семьям после начала спецоперации на Украине. Согласно результатам исследования, с начала боевых действий на Украине более половины (56%) россиян оказывали поддержку военнослужащим армии РФ или их семьям. За год доля вовлеченного в такую помощь населения возросла: осенью 2022 года она составляла 45%.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на итоги исследования, более четверти опрошенных граждан жертвовали военным и их близким деньги (28%), почти такое же число респондентов безвозмездно передавали вещи или продукты (по 23%). Каждый пятый опрошенный оказывал эмоциональную поддержку (21%), а каждый десятый респондент помогал семьям военных по хозяйству (12%). Еще 8% опрошенных проводили для участников военной операции на Украине и их семей бесплатные консультации в рамках своей профессиональной компетенции, говорится в результатах опроса.

Как ранее сообщает «Ъ», недавнее исследование независимой социологической группы Russian Field показало, что в сознании подавляющего большинства россиян победа в СВО так или иначе связана с безоговорочным поражением Украины, а почти четверть респондентов готова считать таким итогом присоединение и закрепление за РФ новых территорий. 58% потенциальных избирателей считают, что российские партии должны поддерживать военную операцию.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Разная, но одна на всех».

Александр Кислов