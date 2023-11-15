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Коммерсантъ FM
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Russian Field: сторонников переговоров с Украиной стало больше, чем сторонников продолжения СВО

Согласно очередному опросу независимой исследовательской группы Russian Field, посвященному отношению россиян к специальной военной операции (СВО) на Украине, 48% респондентов выступают за переход к мирным переговорам, а 39% хотят продолжения СВО. Доля сторонников мирных переговоров превысила процент тех, кто хотел бы продолжения спецоперации, впервые за весь период исследований Russian Field на эту тему — с апреля 2022 года.

Опрос был проведен 21–29 октября по телефону. В нем приняли участие 1611 человек. Выборка была квотная, репрезентативная по полу, возрасту в рамках РФ и федеральных округов. Максимальная погрешность составляет 2,45%. Социологи отмечают растущее число отказов от ответа на их вопросы, но заявляют, что процедуры, обеспечивающие общенациональную выборку, соблюдаются.

За продолжение военных действий чаще выступают мужчины и респонденты от 45 лет, за переговоры — женщины и опрошенные до 45 лет. В числе условий мирного соглашения (этот вопрос был открытым, то есть респонденты сами предлагали по несколько вариантов ответов) чаще всего назывались возврат к мирной жизни/прекращение кровопролития (10%), признание ДНР и ЛНР (9%), Херсонской и Запорожской областей (7%) территориями России, присоединение иных территорий (6%) и капитуляция Украины (6%). За мир на любых условиях, возвращение к границам 1991 года и вывод войск с Украины выступили по 3% опрошенных.

47% респондентов уверены, что люди в их окружении в основном поддерживают СВО, противоположного мнения придерживаются 33%; 8% считают, что обе позиции встречаются примерно поровну, а 12% затруднились или отказались ответить. Больше всего противников военной операции (54%) — в окружении респондентов 18–29 лет. У женщин больше знакомых, не поддерживающих военную операцию (37%), чем у мужчин (29%).

На вопрос, стали бы они отменять решение о начале СВО, если бы у них появилась возможность сделать это, вернувшись в прошлое, 49% опрошенных ответили отрицательно и 35% — положительно. Наконец, оценивая текущие события в ходе спецоперации, 56% опрошенных заявили, что она идет успешно для российской армии, а 25% с этим не согласились.

Предыдущее исследование Russian Field показало, что в сознании подавляющего большинства россиян победа в СВО так или иначе связана с безоговорочным поражением Украины, а почти четверть респондентов готова считать таким итогом присоединение и закрепление за РФ новых территорий. 58% потенциальных избирателей считают, что российские партии должны поддерживать военную операцию.

Лаура Кеффер

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