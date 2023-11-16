Reuters: Иран отказался воевать с Израилем на стороне движения «Хамас»

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, во время встречи с представителями палестинского радикального движения «Хамас» в начале ноября 2023 года в Тегеране заявил руководству группировки, что Иран не вступит войну с Израилем, передает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, господин Хаменеи остался недоволен тем, что «Хамас» «не предупредил Иран о нападении на Израиль 7 октября». В связи с этим он дал понять, что иранские военные не вступят в войну «от имени "Хамаса"». Собеседники Reuters из числа иранских чиновников и представителей «Хамаса» на условиях анонимности подтвердили, что Тегеран не намерен вмешиваться в конфликт напрямую, но будет и дальше оказывать палестинскому движению «определенную поддержку».

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась 7 октября после нападения членов группировки «Хамас» на израильскую территорию. Израиль ввел войска на территорию сектора Газа и пообещал, что будет продолжать военные действия до полного уничтожения группировки. В результате действий израильской армии на территории палестинского анклава погибло более 11 тыс. человек.

Александр Кислов