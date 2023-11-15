Зеленский: США передали Украине слишком мало танков Abrams

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США передали Киеву слишком мало танков Abrams. По его словам, именно с этим связано то, что американские танки на данный момент не смогли сыграть никакой существенной роли в российско-американском военном конфликте.

«У нас много разных танков. Abrams — не исключение. Это качественный танк. У нас их не очень много, честно вам скажу. Abrams — первый пример такого танка. Я надеюсь, что мы будем развивать наши отношения и поставок будет больше, но пока сказать, что они играют важнейшую роль на поле боя мне сказать сложно. Их число очень мало»,— подчеркнул украинский президент в ходе встречи с представителями африканских СМИ. Запись беседы опубликована на странице господина Зеленского в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

18 октября представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл сообщил, что украинским Вооруженным силам был передан 31 танк M1A1 Abrams. По его словам, переданные Киеву танки являются «очень хорошей военной техникой», однако они точно не станут для Украины «панацеей» в военном конфликте с Россией. В Кремле после передачи танков Abrams Украине заявили, что они являются «серьезным оружием», но не смогут изменить обстановку на поле боя и «будут гореть».

Александр Кислов