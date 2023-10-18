США завершили передачу 31 танка Abrams армии Украины

Представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл сообщил, что 31 танк M1A1 Abrams доставлены на Украину. Он отметил, что потребуется время перед тем, как американские танки будут задействованы в конфликте.

«Танки теперь принадлежат Украине»,— отметил полковник Мартин О'Доннелл. Он выразил надежду, что «Украина будет осмотрительна в том, когда и где она будет использовать» танки. «Abrams — это чертовски хорошая бронетехника, но это не панацея»,— сказал американский полковник в интервью «Голосу Америки» (признан Минюстом РФ иностранным агентом).

Мартин О'Доннелл также сообщил, что все украинские военные, проходящие обучение в США, вернулись на родину. Также на Украину были направлены боеприпасы и запасные части для M1A1 Abrams. Первые танки Abrams, направленные в рамках военной помощи США, прибыли на Украину 25 сентября.

Подробнее о ракетах — в материалах «Что представляют собой ракеты ATACMS».

Александра Горошилова