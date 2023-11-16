Сербию и Косово направляют на реанимацию

Евросоюз предпринимает новую попытку реанимировать диалог Сербии и Косово по нормализации отношений: на 16 ноября в Брюсселе назначена встреча главных переговорщиков сторон. Она состоится после недавнего провала переговоров лидеров Германии, Франции и Италии с сербским президентом Александром Вучичем и косовским премьером Альбином Курти. Запад сформулировал два главных требования: Белград должен признать независимость Косово, а Приштина — сформировать Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ). Однако в канун брюссельской встречи Александр Вучич объявил, что западный вариант ССМ для Сербии неприемлем и Белград никогда не признает независимость Косово. Это делает прогресс на сербско-косовских переговорах практически нереальным. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Darko Vojinovic / AP Фото: Darko Vojinovic / AP

Встречу главных переговорщиков Белграда и Приштины Петара Петковича и Бесника Бислими на этой неделе в Брюсселе анонсировал эмиссар ЕС на Балканах Мирослав Лайчак. А источники в Евросоюзе уточнили: переговоры намечены на 16 ноября.

Это будет первая встреча представителей Сербии и Косово после провала переговоров лидеров Германии, Франции и Италии с сербским президентом Александром Вучичем и косовским премьером Альбином Курти на полях саммита ЕС в конце октября. Тогда сторонам была представлена возможная модель создания в Косово Сообщества сербских муниципалитетов, что является едва ли не главной проблемой в диалоге между Белградом и Приштиной. Содержание предложения официально не раскрывается, но, по словам Мирослава Лайчака, «речь идет о современном способе решения чувствительного вопроса защиты меньшинств в соответствии с лучшей европейской практикой и стандартами, которые не нарушают обозначенные сторонами "красные линии"». Однако, как объявил по итогам переговоров глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, «договоренность оказалась невозможной, поскольку предварительные условия каждой из сторон были неприемлемы для другой стороны».

Сразу после этого канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони обнародовали ключевые требования к Сербии и Косово: Белград должен признать независимость Косово, а Приштина — сформировать Сообщество сербских муниципалитетов. При этом Сербию и Косово предупредили: в случае отсутствия прогресса в нормализации отношений они лишатся перспективы интеграции в ЕС. Предстоящая встреча главных переговорщиков в Брюсселе как раз и должна показать, насколько серьезно Белград и Приштина восприняли предупреждение лидеров ведущих стран ЕС.

Ответ Сербии уже последовал. В конце минувшей недели сербский президент Александр Вучич прокомментировал прозвучавшее накануне заявление посла США в Приштине Джеффри Ховеньера, что Сообщество муниципалитетов с сербским большинством должно быть создано в соответствии с конституцией Косово и не должно обладать исполнительной властью. «Такое сообщество в соответствии с конституцией так называемого Косово сербы могли бы создать уже сегодня, и незачем было бы вести переговоры в Брюсселе»,— возразил сербский президент в интервью государственному вещателю «Радио и телевидение Сербии», прокомментировав слова американского посла сербской пословицей, близкой по смыслу русской «У кого что болит, тот о том и говорит».

Позицию президента пояснил главный переговорщик Белграда в диалоге с Приштиной. «Сообщество сербских муниципалитетов никогда не будет некой НКО, в рамки которой его пытаются поместить представители некоторых западных посольств в Приштине»,— заявил Петар Петкович.

Это означает, что согласованная США и ЕС модель Сообщества сербских муниципалитетов, которую они в последнее время настойчиво продвигают в переговорах с Белградом и Приштиной, для Сербии неприемлема. Кроме того, ранее Александр Вучич объявил, что «не приемлет членство Косово в международных организациях, в первую очередь в ООН, и его независимость» и что признания косовской независимости «не будет ни де-юре, ни де-факто». Таким образом, Белград фактически отверг оба ключевых требования Запада.

Ужесточение сербской позиции может быть связано с тем, что на 17 декабря в Сербии назначены внеочередные парламентские и местные выборы, которых давно добивалась оппозиция, уже полгода организующая многотысячные протесты. На протестной волне шансы оппозиции возросли, и вполне реальной стала перспектива ее прихода к власти, по крайней мере в столице. В предвыборной кампании уже вовсю звучит тема Косово, и давать оппозиции лишний повод для обвинения власти в «предательстве» или «провале косовской политики» в планы сербского президента явно не входит. А это делает прогресс на сербско-косовских переговорах практически нереальным. По крайней мере, до завершения выборов в Сербии.