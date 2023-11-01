Сербию отправили на выборы

Президент Сербии Александр Вучич распустил в среду парламент и назначил на 17 декабря внеочередные выборы. Их проведения давно требовала оппозиция, уже полгода организующая многотысячные протесты в Белграде и других городах страны. На протестной волне шансы оппозиции возросли, и вполне реальной стала перспектива ее прихода к власти, по крайней мере в столице. Вместе с тем внеочередные выборы дают Александру Вучичу легальную возможность отодвинуть крайне болезненное для Белграда решение косовской проблемы как минимум на полгода. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Serbian Presidential Press Service, Reuters Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Serbian Presidential Press Service, Reuters

Обнародованный 1 ноября указ президента Сербии о роспуске парламента и проведении 17 декабря досрочных выборов в Скупщину (парламент) и местные органы власти большой неожиданностью не стал. Хотя предыдущие выборы прошли в Сербии только в апреле прошлого года, а нынешнее правительство было вообще сформировано год назад. Два дня назад с предложением о досрочных выборах к Александру Вучичу обратилась премьер Ана Брнабич. Да и он сам в последнее время не раз говорил, что такое решение уже принято, и даже называл ориентировочную дату их проведения.

Отставок на всех уровнях — президента, правительства, местных властей — давно требует сербская оппозиция, уже полгода еженедельно выводящая десятки тысяч людей на марши протеста в Белграде и других городах.

Эти манифестации стали самыми массовыми со времени падения режима Слободана Милошевича в октябре 2000 года. Протестующие требуют призвать власти к ответу за две майские трагедии, связанные со стрельбой в белградской школе и столичном пригороде, которые привели к многочисленным жертвам.

Уже через месяц после начала протестов Александр Вучич впервые упомянул о внеочередных выборах, а премьер Ана Брнабич — о своей отставке. «Считайте, что моя отставка на столе. Выход из кризиса вижу в парламентских выборах»,— сообщила премьер в июне. «То, что сказала Ана, означает скорый роспуск парламента,— заверил тогда и президент.— Ясно, что у нас будут досрочные парламентские выборы, вопрос только в точном времени их проведения». Свои слова Александр Вучич официально подтвердил спустя пять месяцев.

Однако оппозиция стала готовиться к досрочным выборам, не дожидаясь президентского указа.

В октябре противники режима договорились, что пойдут на выборы двумя основными колоннами. Первую составят партии, считающиеся проевропейскими, вторую — те, кого называют националистами.

С учетом раздробленности сербской политической сцены договоренность оппозиции — немалое достижение. В последний раз нечто подобное случилось в 2000 году перед выборами, на которых оппозиции удалось победить непотопляемого до тех пор президента Слободана Милошевича.

Рассчитывает на успех сербская оппозиция и на этот раз. Уж если не по всей стране, то по крайней мере в крупных городах, и прежде всего в столице. Ее шансы на приход к власти в Белграде региональные эксперты расценивают как вполне реальные. Победа оппозиции в столице серьезно бы подорвала позиции нынешней власти по всей стране. В связи с этим эксперты напоминают, что падение режима Слободана Милошевича началось с его поражения в Белграде в 1996 году, когда мэром столицы стал будущий премьер Зоран Джинджич.

Впрочем, несмотря на очевидные риски внеочередных выборов для властей, у Александра Вучича все же была весомая причина для роспуска парламента и досрочного голосования.

В последнее время Запад резко усилил давление на Сербию и Косово, склоняя их к скорейшей нормализации отношений. В конце минувшей недели лидеры Германии, Франции и Италии обнародовали ключевые требования: Белград должен признать независимость Косово, а Приштина — сформировать Сообщество сербских муниципалитетов. При этом их предупредили: в случае отсутствия прогресса и Сербия, и Косово лишатся перспективы интеграции в ЕС. Более того, по словам европейских дипломатических источников “Ъ”, «урегулировать косовскую проблему, по крайней мере в общих чертах, ЕС и США хотели бы в конце нынешнего — начале будущего года, до старта избирательных кампаний в Европе и Америке».

Однако требуемое от Белграда решение по Косово является для него крайне болезненным. Даже фактическое признание косовской независимости сопряжено для Александра Вучича с серьезной потерей поддержки в стране. А игнорирование требований Запада означало бы для него лишение западной помощи. Досрочные же выборы дают президенту Сербии возможность отсрочить принятие болезненного решения.

«У Александра Вучича теперь есть легальное оправдание для того, чтобы отложить решение косовской проблемы,— пояснил “Ъ” источник в Белграде, знакомый с позицией сербского руководства.— Избирательная кампания, выборы, переголосование на отдельных участках, формирование парламента, переговоры о новом премьере, законные два месяца на создание правительства, его утверждение в парламенте — на все это уйдет не меньше полугода, в прошлый раз потребовалось целых семь месяцев. За это время Александр Вучич сможет либо подготовить народ к неизбежному, либо найти способ избежать невыгодного решения».