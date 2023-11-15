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АЭС встала на лопатки

Блок Ленинградской станции отключился из-за повреждения турбины «Силмаша»

Пятый энергоблок Ленинградской АЭС-2 на 1,2 ГВт в текущем году был дважды остановлен из-за разрушения лопаток паровой турбины производства «Силовых машин», рассказали в «Росатоме». После первого останова летом лопатки на турбине заменили, но ситуация повторилась 12 ноября. Проблем с такими же турбинами на других АЭС не было. Причиной неполадок, по словам аналитиков, могли стать как нарушения проектирования и монтажа турбины, так и ошибки при эксплуатации. В «Силмаше» предлагают подождать результатов расследования. При этом отключение блока АЭС приводит к росту оптовых цен на электроэнергию.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В «Росэнергоатоме» (РЭА, входит в «Росатом») назвали причины остановов пятого энергоблока Ленинградской АЭС-2 (реакторы ВВЭР-1200 на 1,2 ГВт). В текущем году блок дважды отключался от сети из-за разрушения лопаток цилиндра низкого давления (ЦНД) быстроходной паровой турбины, заявил гендиректор концерна Александр Шутиков, выступая на совещании об итогах подготовки к отопительному сезону. На блоке установлена турбина К-1200 (1,2 ГВт) производства «Силмаша». Первый раз энергоблок остановился 20 июля, был выведен в ремонт для замены лопаток, а 23 сентября включен в сеть. Но 12 ноября энергоблок вновь остановился из-за повреждения лопаток на другом ЦНД (у турбины четыре ЦНД).

«Самое главное — понять причину разрушения лопаток. Это новое явление. Мы находимся в серьезном поиске причин вместе с заводом, почему нарушаются лопатки последних ступеней ЦНД. Лопатки большие — 1270 мм»,— сказал господин Шутиков на совещании. Он отметил, что концерн надеется запустить пятый энергоблок 22 декабря. Один из источников “Ъ”, знакомый с ходом расследования инцидента, отмечает, что отрыв лопатки — лишь непосредственная причина останова энергоблока. Коренная причина повторяемости дефекта определяется, рассматриваются все варианты, отмечает собеседник “Ъ”: проектные решения, конструкция, эксплуатация, а также другие факторы.

Незапланированный и длительный останов энергоблока АЭС заметно повышает цены на оптовом рынке электроэнергии, говорит источник “Ъ” в отрасли.

Например, рассказывает он, из-за последнего останова пришлось экстренно запускать энергоблок Киришской ГРЭС на 795 МВт. В результате 13 ноября цена на рынке на сутки вперед в энергосистеме Северо-Запада подскочила почти на 10%, до 1,45 тыс. руб. за 1 МВт•ч, а в целом в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) — на 9,5%, до 1,62 тыс. руб. При включенном блоке АЭС цена на Северо-Западе последние два дня была бы примерно на 5% ниже текущей.

Всего в России работают четыре быстроходные турбины К-1200, изготовленные в 2010–2013 годах. По одной такой турбине стоит на двух — пятом и шестом — новых энергоблоках Ленинградской АЭС-2, запущенных в 2018 и 2020 годах. Еще две машины установлены на блоках Нововоронежской АЭС-2 (ВВЭР-1200): шестой блок работает с 2016 года, седьмой — с 2019 года. Кроме того, две турбины К-1200, изготовленные в 2015 и 2017 годах, стоят на энергоблоках Белорусской АЭС (2,4 ГВт, ее строил «Росатом»), следует из данных на сайте «Силмаша».

Проблема с турбиной произошла только на пятом энергоблоке Ленинградской АЭС-2, на других объектах в России идентичных проблем не было, сказали “Ъ” в РЭА.

«Мы всегда комплексно смотрим на каждый случай сбоя в работе оборудования АЭС,— пояснили в концерне.— Анализируем причины и профилактически реализуем корректирующие мероприятия».

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В «Силмаше» сообщили “Ъ”, что в России серийные турбины К-1200 успешно эксплуатируются с 2016 года, а «наработка без инцидентов ступеней с такими лопатками составляет более 1 млн часов». Подобных или иных существенных замечаний к работе выявлено не было. В компании также сказали, что предпринимают все шаги для скорейшего пуска энергоблока. Сейчас специалисты «Силмаша» вместе со специалистами АЭС проводят осмотр оборудования в условиях станции для определения дефектов и сбора информации для расследования. По результатам будут сделаны выводы и определены компенсирующие мероприятия, сказали в компании.

Причины неполадок на турбине могут быть разными: ошибки в проектировании и монтаже, ошибки в эксплуатации и прочее, перечисляет независимый эксперт Юрий Мельников. По его мнению, «Силмаш» — безальтернативный поставщик турбин для крупных АЭС «Росатома» как в России, так и за рубежом. А для находящихся под санкциями «Силовых машин» госкорпорация «Росатом» — безальтернативный покупатель таких паровых турбин (для ТЭС они не подходят). Поэтому, заключает Юрий Мельников, в интересах обеих компаний совместно найти и устранить причину разрушения лопаток.

Полина Смертина

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