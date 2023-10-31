Спорный атом

За задержку запуска первой в стране АЭС стоимостью $5,4 млрд Белоруссия требует от России компенсации. В 2020 году за срыв ввода первого энергоблока из-за замены корпуса реактора Минск уже добился снижения ставки по российскому госкредиту (на который и строилась АЭС) до 3,3%. Сдвиг запуска второго блока уже позволил Белоруссии согласовать продление сроков погашения кредита, а теперь Минск стремится получить скидку на ядерное топливо. Причем, по версии российской стороны, задержка ввода второго энергоблока произошла по вине белорусских субподрядчиков. Минск сам не был заинтересован в вводе АЭС вовремя, говорят собеседники “Ъ”, поскольку теперь не может экспортировать энергию со станции, а внутри страны такой объем мощности не требуется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поторговаться за топливо для новопостроенной АЭС в Белоруссии считают делом перспективным

Фото: Maxim Guchek / Belta / AP Поторговаться за топливо для новопостроенной АЭС в Белоруссии считают делом перспективным

Фото: Maxim Guchek / Belta / AP

Белоруссия потребовала от России компенсации за задержку ввода АЭС, заявил 31 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что сроки ввода станции «немного сместились», а ответственность за это «несет российская сторона». Господин Лукашенко уточнил, что Россия предложила снизить стоимость ядерного топлива и продавать его по цене «как для своих станций в стране». Минск также может получить гарантийный срок на пять лет на основные узлы. В «Росатоме» на это заявили, что последний раз проект обсуждался 16 октября на встрече главы госкорпорации Алексея Лихачева с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. «На данный момент нерешенных вопросов нет»,— заявили в госкорпорации.

Белорусская АЭС состоит из двух энергоблоков на реакторах ВВЭР-1200 мощностью по 1,2 ГВт каждый. Объект находится в Гродненской области, в 20 км от границы с Литвой. Россия выдала на стройку госкредит в размере $10 млрд. Стройка первого блока, по данным МАГАТЭ, началась 8 ноября 2013 года, а второго — 27 апреля 2014 года. Запуск первого блока планировался на осень 2018 года, а второго — на лето 2020 года.

Господин Лукашенко уже не первый раз требует компенсаций от России за длительное, по его мнению, строительство АЭС. Первый сдвиг сроков запуска произошел из-за инцидента на площадке: летом 2016 года корпус реактора при перегрузке коснулся земли из-за ослабления строп. По просьбе Белоруссии «Росатом» предоставил другой реактор, предназначенный для Балтийской АЭС (Калининградская область), от сооружения которой компания отказалась. После инцидента с реактором господин Лукашенко в первый раз потребовал улучшить условия российского госкредита.

Изначально ссуда имела «смешанную» ставку со средним значением 4,11% годовых, а в 2020 году Россия снизила и зафиксировала ее на уровне 3,3%.

Срок кредита продлили до конца 2022 года, а начало погашения основного долга сдвинули на апрель 2023 года. Запуск первого энергоблока запланировали на осень 2019 года.

Однако запустить БелАЭС в этот срок все равно не удалось. Первый энергоблок ввели в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года, то есть спустя примерно семь лет и семь месяцев с момента заливки бетона. Второй энергоблок хотели ввести осенью 2021 года, но в итоге включили в сеть лишь 13 мая 2023 года, то есть спустя примерно девять лет с начала стройки. Блок до сих пор находится в опытно-промышленной эксплуатации.

В 2023 году Белоруссия добилась очередного изменения условий по госкредиту. Россия еще на один год продлила период использования кредита — до конца 2023 года.

Дату начала погашения основного долга тоже перенесли на год — до 1 апреля 2024 года. Как пишет Минфин в пояснительной записке к новому соглашению, общий объем использования кредита, по оценке «Росатома», составит около $5,36 млрд, в том числе в 2023 году — около $100 млн. В Минфине не ответили на запрос “Ъ”.

В «Росатоме» не раскрывают причин сдвига сроков ввода второго энергоблока, но напоминают, что «основные этапы сооружения АЭС пришлись на непростой период пандемии и ужесточения внешнеполитической обстановки с возросшими санкционными рисками». Там отмечают, что проект «реализовывался в стране, впервые вставшей на путь большой атомной энергетики». В пояснительной записке Минфина отмечается, что «с февраля 2022 года, по информации "Росатома", график выполнения работ по вводу второго блока претерпел изменения, главным образом из-за действий белорусских субподрядчиков (около 90% проекта реализовано)».

Источники “Ъ” неоднократно сообщали, что процесс сдачи объектов затягивался из-за проволочек местных регулирующих органов.

Дело в том, что Минск был заинтересован в задержке ввода АЭС: в 2011 году Белоруссия рассчитывала продавать выработку электростанции в Прибалтику, но государства ЕС отказались от этой энергии. Теперь Минск утверждает, что будет увеличивать потребление энергии внутри страны, хотя подробный план этого так и не предоставил. Наиболее вероятный вариант — начало поставок энергии с БелАЭС в Россию по двусторонним контрактам с 2024 года (см. “Ъ” от 12 апреля 2022 года).

Несмотря на сдвиги запуска, БелАЭС все равно можно считать самой дешевой в мире. Если строительство двух энергоблоков БелАЭС обойдется в $5,36 млрд, то удельные затраты на строительство — $2,24 тыс. на 1 кВт мощности, подсчитал Кирилл Родионов из Института развития технологий ТЭК. Для сравнения: удельные затраты на строительство АЭС в США в 2022 году, по оценкам МЭА, составляли $5 тыс. на 1 кВт, в ЕС — $6,6 тыс., а в Китае и Индии — $2,8 тыс., отмечает эксперт.

Полина Смертина