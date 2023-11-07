Желание, которого не было

Несмотря на то что в кадровой сфере в РФ сложился рынок соискателя, работодатели все чаще сталкиваются с юридическими сложностями, даже когда работники увольняются по собственному желанию. Так, все большее число подавших заявление об увольнении впоследствии отказываются от него — и требуют от компаний миллионные компенсации за вынужденные прогулы через суд. Профсоюзы, напротив, считают, что новый подход позволяет защитить в суде права уволенных под давлением — или не видят в происходящем устойчивого тренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В судебной практике складывается новый тренд — все большее число судов готовы встать на сторону работника, когда он оспаривает увольнение по собственному желанию. Об этом сообщили опрошенные “Ъ” юридические компании. Напомним, такое увольнение — один из наиболее популярных на российском рынке труда способов оформить окончание трудовых отношений между работником и работодателем. По данным Росстата, в 2022 году уход по собственному желанию был наиболее частой причиной выбытия сотрудников (77,4%), на втором месте — увольнение по соглашению сторон (7,6%). Ранее “Ъ” уже писал о том, как работники начали оспаривать такие увольнения (см. “Ъ” от 6 июня 2022 года).

Как рассказывает руководитель практики и трудового права BGP Litigation Анна Иванова, за последние два года можно найти более трех десятков дел на уровне кассации, когда суды восстанавливали работника лишь потому, что работодатель не разъяснил ему его право отозвать заявление. «Недавно у нас был уникальный кейс. Сотрудницу уволили по ее собственному желанию, затем она пошла в суд, сказав, что уйти решила из мести и обиды, но увольняться не хотела, а надеялась понять, насколько ее ценит работодатель, готов ли повысить зарплату или предложит соглашение сторон с выходным пособием. Суд ее восстановил, так как компания не уточнила истинные намерения и причины увольнения»,— приводит пример управляющий партнер юридической фирмы BLS Елена Кожемякина.

Верховный суд (ВС), следуя тренду «социальной защиты в сложное время», в обзорах практики по трудовым спорам 2023 года дал отчетливый сигнал об усиленной защите «интересов работника как экономически более слабой стороны в трудовом правоотношении», говорит директор практики организационного развития «КСК Групп» Михаил Меркулов. Одновременно, по его словам, суды стали активно требовать в делах об увольнениях доказательств отсутствия давления на работника.

Как рассказывает юрист компании «Гришин, Павлова и партнеры» Татьяна Обухова, в 2022 году судебная коллегия по гражданским делам ВС указала, что юридически значимым и подлежащим определению обстоятельством является факт разъяснения работодателем последствий написания работником заявления об увольнении и права работника отозвать его. Данные разъяснения вошли в Обзор судебной практики Верховного суда РФ №2 (2023), утвержденный президиумом ВС 19 июля 2023 года. «Теперь суды, проверяя законность процедуры увольнения, обращают внимание и на наличие/отсутствие факта разъяснения работодателем права на отзыв работником заявления об увольнении по собственному желанию»,— отмечает она.

Вместе с тем, рассказывает руководитель практики трудового права юридической фирмы «Варшавский и партнеры» Михаил Герман, основанием для признания увольнения незаконным является не то, что работодатель не разъяснил право отозвать заявление об увольнении, а написание заявления под давлением работодателя, когда работник увольняться не хотел.

В судах по трудовым спорам фактически сформирована презумпция виновности работодателей, отмечает Михаил Меркулов. «Поэтому эффективно противопоставить злоупотреблениям правом на судебную защиту работников можно лишь превентивные меры»,— считает он. В их число, по мнению юриста судебно-арбитражной практики адвокатского бюро «Шварц и партнеры» Мариты Бадаевой, входит выяснение причины увольнения работника, особенно в случае конфликта, а также попытка его урегулировать, зафиксированные письменно. Если это не удалось, работнику необходимо при принятии заявления об его увольнении вручить под подпись памятку с изложением ст. 80 Трудового кодекса РФ. Единственное, что могут сделать работодатели сейчас, это добавить в стандартную форму приказа об увольнении фразу «Работнику разъяснено право на отзыв заявления по собственному желанию», соглашается Анна Иванова. «Но ни Трудовой кодекс, ни пленум ВС не обязывают работодателя вести разъяснительные беседы с работниками при увольнении. Абсолютное большинство таких споров — это добросовестное поведение работодателя и злоупотребление правом со стороны работника в части процедуры увольнения»,— заключает она. В случае признания судом правоты работника его работодателю предстоит компенсировать вынужденный прогул, компенсация может составлять несколько миллионов рублей, уточняет Анна Иванова.

В то же время, рассказывает член совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин, многие компании до сих пор вместе с заявлением о приеме на работу требуют у работника и заявление об увольнении по собственному желанию — и создать для них дополнительные требования к оформлению таких увольнений на самом деле правильно. «Корпоративные юристы исходят из презумпции равенства работника и работодателя, которого на деле нет. Именно работодатель имеет возможность оказывать давление на участников процесса и фабриковать доказательства, в том числе создавать документы задним числом»,— отмечает он. Впрочем, как констатирует руководитель правового департамента Федерации независимых профсоюзов России Яков Купреев, вряд ли появление таких дел можно уже назвать трендом. «В 2022 году российские суды рассмотрели 140 тыс. дел, связанных с нарушениями трудовых прав (125 тыс. выиграли работники). На фоне такой статистики три десятка случаев вряд ли можно воспринимать всерьез»,— говорит он.

Анастасия Мануйлова