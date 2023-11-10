Систему освещения модернизировали в Выборгском и Курортном районах Петербурга

Еще в двух районах Санкт-Петербурга — Выборгском и Курортном — завершены работы по модернизации системы наружного освещения. Ноые фонари появились на участках Горского и Левашовского шоссе, которые раньше не были освещены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Следующая фотография 1 / 3 Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга

Как сообщили в пресс-службе Смольного, на Левашовском шоссе на участке протяженностью 5,6 км сотрудниками СПб ГБУ «Ленсвет» установлено 189 светодиодных светильников на 187 опорах, смонтировано почти 13 км воздушной линии и проложено 178 м кабельной линии.

В свою очередь, на Горском шоссе на участке в 1,8 км установили 65 новых светильников на 63 опорах, проложили 124 м кабельной линии и смонтировали почти 5 км воздушной линии электропередачи.

Работы выполнены по заказу ГКУ «Управление заказчика», подведомственного комитету по энергетике и инженерному обеспечению, уточнили в городской администрации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что систему наружного освещения в Петербурге также модернизировали на Васильевском острове и еще по целому ряду адресов.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте