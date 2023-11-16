Цифровые активы меняют руководителя

Глава оператора информационных систем (ОИС) «Атомайз» Екатерина Фроловичева уходит из компании. Она будет заниматься масштабированием бизнеса в дружественных регионах. Это перспективное направление, поддерживаемое финансовыми властями. Однако его реализация сопряжена с высокими, в том числе санкционными, рисками и может угрожать эффективности бизнеса самого «Атомайза», отмечают эксперты.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Екатерина Фроловичева

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Глава «Атомайза» (одна из крупнейших площадок по выпуску цифровых финансовых активов) Екатерина Фроловичева покидает организацию, рассказали “Ъ” два источника на рынке и подтвердили в компании. Как пояснили в «Атомайзе» (компанию контролирует холдинг «Интеррос» Владимира Потанина), госпожа Фроловичева «сосредоточится на новых высокоуровневых проектах, связанных с масштабированием бизнеса компании в дружественных регионах».

Новым гендиректором «Атомайза» назначен Алексей Илясов, ранее занимавший пост заместителя гендиректора по IT и цифровизации «Интерроса». От него ждут «актуализации бизнес-стратегии, развития продуктовой фабрики и автоматизированных платформенных решений для рынка ЦФА», рассказали в «Атомайзе». Как пояснил гендиректор «Интерроса» Сергей Батехин, «накопленный Екатериной опыт построения первой платформы ЦФА и участия в развитии регуляторного ландшафта цифровых прав будет незаменим в новых проектах, которые она возглавит».

ООО «Атомайз» зарегистрирован в ноябре 2020 года. В феврале 2022 года компания первой вошла в реестр ОИС, которые имеют право выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА). На текущий момент «Атомайз» занимает 17% рынка по объему выпущенных ЦФА и 44% по количеству выпусков.

Эксперты объясняют перестановки в «Атомайзе» с несколькими факторами. Во-первых, считает независимый аналитик Андрей Бархота, это реализация текущих финансовых задач. В компании не раскрывают показатели. По оценке господина Бархоты, чистая прибыль «Атомайза» по итогам года может составить несколько сотен миллионов рублей. Во-вторых, перестановки могут быть связаны с профессиональными профилями топ-менеджеров. Как поясняет аналитик, Екатерина Фроловичева «скорее корневой ИТ-эксперт, который работал в таких гигантах, как IBM и Сбербанк». По его мнению, сейчас «несмотря на очевидные успехи локального проекта, "Интеррос" ждет не только окупаемости, но и более амбициозных финансовых результатов».

Вместе с тем сейчас может быть удачное время для масштабирования проекта за пределами РФ. О необходимости развития ЦФА, в том числе для международных расчетов, в начале ноября на заседании Госдумы заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В феврале первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин допускал создание ЦФА, привязанного к стоимости золота («золотой» токен), который «может быть, будет востребован в международных расчетах». «Это новый рынок, и все страны с разным темпом к этому идут, поэтому назначение Екатерины Фроловичевой — креативное и правильное стратегическое решение»,— считает глава совета директоров Top Contact Артур Шамилов.

Впрочем, выход на зарубежные рынки несет и определенные сложности. Его можно осуществлять как посредством привлечения потенциальных эмитентов, так и через создание инфраструктуры для выпуска ЦФА, отмечает преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Мария Телегина. Однако при этом возникают санкционные риски. «Кроме того, пока виден лишь незначительный интерес или понимание местного рынка данного продукта, то есть спрос невелик»,— отмечает эксперт. Масштабирование в дружественных юрисдикциях «упирается и в вопрос отношения местных регуляторов», уточняет старший юрист Tomashevskaya & Partners Михаил Жужжалов.

В результате могут возникнуть риски и для текущего бизнеса «Атомайза». «Тема финтеха очень близка "Интерросу" и лично Владимиру Потанину, однако стратегия масштабирования в дружественных юрисдикциях может себя не оправдать, что приведет к снижению нормы прибыли "Атомайза" и удлинению сроков окупаемости технологических инвестиций»,— считает господин Бархота. На внутреннем рынке организация выпусков ЦФА будет активно проводиться силами банковских и биржевых структур, поясняет он, и «на фоне роста конкуренции не исключено снижение тарифов и объемов комиссионного вознаграждения».

Ксения Куликова, Ксения Дементьева, Ольга Шерункова