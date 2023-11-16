Госдума готова рассмотреть поправки об ограничении использования смартфонов школьниками

Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект, ограничивающий использование школьниками мобильных телефонов во время занятий — кроме ситуаций, когда это необходимо для учебы, и экстренных случаев. Такие поправки к федеральному закону «Об образовании» 27 октября Госдуме предложила принять межфракционная группа депутатов и сенаторов. В пояснительной записке цель законопроекта связывалась «с повышением авторитета педагогической профессии» и усилением «главенствующей роли педагога в процессе обучения и воспитания». Поправками предлагается ограничить использование «средств связи во время проведения учебных занятий», сохранив такую возможность при «возникновении угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаях».

В 2021 году Роспотребнадзор уже корректировал санитарные правила для школ, согласно которым запрещалось использовать для обучения мобильные телефоны. Тогда в ведомстве уточнили, что дети могут носить в школу смартфоны для связи с родителями или общения, но для обучения должны использоваться компьютеры, планшеты, моноблоки или интерактивные доски. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов также говорил о введенном с 1 сентября 2022 года запрете на использование мобильных телефонов во время уроков. Но авторы поправок решили зафиксировать это и в законе.

Глава парламентского комитета по просвещению Ольга Казакова сообщила, что речь не идет об изъятии телефонов и их использовании на переменах. В первом чтении Госдума может рассмотреть поправки на ближайших заседаниях.

Ранее господин Кравцов предполагал, что инициатива вызовет «конструктивную дискуссию». Действительно, общественники поддержали запрет гаджетов, которые «приводят к дебилизации» детей (см. “Ъ” от 28 октября). А опрошенные “Ъ” участники образовательного процесса утверждали, что законодатели опоздали лет на десять и вместо ограничений надо «научить педагогов встраивать телефоны в учебный процесс».

Александр Воронов