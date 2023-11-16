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Коммерсантъ FM
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Медсестрам и акушеркам предлагают дать право отказываться от проведения абортов

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к депутату Госдумы Веронике Власовой с предложением предусмотреть право медицинского персонала на отказ от выполнения обязанностей по подготовке пациентки к искусственному прерыванию беременности по немедицинским показаниям. Для этого, считает госпожа Волынец, необходимо внести изменения в ч. 3 ст. 70 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». По ее мнению, такое решение окажет положительное влияние на динамику рождаемости в стране. Ирина Волынец пояснила, что лечащий врач по согласованию с должностным лицом медицинской организации может отказаться от наблюдения за пациентом и его лечения. Однако медицинская сестра-акушерка, являясь помощником врача-гинеколога, выполняя назначение специалиста, права на такой отказ не имеет.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай ранее объясняла “Ъ”, что отказаться от проведения искусственного прерывания беременности может конкретный врач по согласованию с соответствующим должностным лицом (руководителем) медицинской организации, если отказ непосредственно не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих. При этом, как указано в законе об охране здоровья граждан, в случае уведомления в письменной форме об отказе от проведения искусственного прерывания беременности руководитель медорганизации должен организовать замену лечащего врача.

Наталья Костарнова

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