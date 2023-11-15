Блокировку негативных постов просят судить строго

Близкие к максимальному — 15-летнему — сроки наказания запросило гособвинение на проходящем в Басманном суде столицы процессе по уголовному делу о вымогательстве 1,2 млн руб. у старшего вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова. Администратора Telegram-канала «Адские бабки» Александру Баязитову прокурор предложил приговорить к 14 годам колонии, на год меньше гособвинитель запросил для второй подсудимой — медиатехнолога Ольги Архаровой. По версии следствия, деньги у банкира вымогались в обмен на трехмесячное блокирование негативной информации о нем в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Баязитова во время заседания суда в октябре 2022 года

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александра Баязитова во время заседания суда в октябре 2022 года

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Басманный суд Москвы рассматривает материалы дела о вымогательстве денег у банкира Александра Ушакова с июля этого года. Слушания по требованию потерпевшего проходят в закрытом режиме. В среду, 15 ноября, начались прения сторон. Выступая в них первым, представитель гособвинения заявил, что считает вину подсудимых в вымогательстве полностью доказанной, и попросил приговорить администратора Telegram-канала «Адские бабки» Александру Баязитову к 14 годам колонии общего режима, а медиатехнолога Ольгу Архарову — к 13 годам.

Столь большие сроки, запрошенные обвинением, стали полной неожиданностью как для подсудимых, так и для их защиты (ст. 163 УК РФ о вымогательстве подразумевает наказание до 15 лет лишения свободы). Особенно если учесть, что третья фигурантка расследования — другой администратор «Адских бабок» Инна Чурилова, в отличие от подельниц признавшая вину и заключившая досудебное соглашение о сотрудничестве, в особом порядке была приговорена тем же Басманным судом столицы к условному наказанию.

Инна Чурилова, Александра Баязитова и Ольга Архарова были задержаны в августе 2022 года, после чего все трое были арестованы и им было предъявлено обвинение в вымогательстве в крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Три месяца спустя госпожа Чурилова была переведена под домашний арест, а у ее подельниц мера пресечения так и не изменилась.

Как следует из материалов расследования, в начале 2022 года Инна Чурилова, Ольга Архарова и Александра Баязитова «из корыстных побуждений и с целью материального обогащения» вступили в преступный сговор. Его целью, по версии следствия, было совершение вымогательства денег у старшего вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова, возглавляющего в кредитном учреждении департамент финансирования промышленности, энергетики и ЖКХ.

На первом этапе фигурантки, говорится в деле, находили способы составления, размещения и продвижения сведений, «позорящих» банкира «в рамках ведения им трудовой деятельности».

Соответствующие посты затем размещались в «Адских бабках».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Потерпевший Александр Ушаков

Фото: пресс-служба ПСБ Потерпевший Александр Ушаков

Фото: пресс-служба ПСБ

Затем обвиняемые, по версии следствия, предложили представителям финансиста удалить негативные сообщения и договориться о временной их блокировке на канале. При этом следствию не удалось установить точный период времени, когда это требование было сформулировано, поэтому в материалах дела фигурирует расплывчатая формулировка «не позднее 22 июня 2022 года». Через зарегистрированный в Теlegram аккаунт @nedorian, говорится в деле, банкиру было выдвинуто первое требование — речь шла о передаче 420 тыс. руб. Взамен обещалось удаление из «Адских бабок» двух ранее размещенных негативных постов, а также давались гарантии блокировки подобной информации в течение одного месяца от даты платежа.

По данным следствия, 22 июня 2022 года по распоряжению господина Ушакова требуемая сумма была перечислена на банковскую карточку госпожи Чуриловой.

А 27 июля 2022 года, говорится в деле, получатель денег и ее компаньоны, используя тот же аккаунт, выдвинули новое требование — о передаче им уже 1,2 млн руб. Выплата этой суммы, как заверяли банкира обвиняемые, гарантировала блокировку негативных постов с упоминанием имени потерпевшего в течение трех месяцев. Однако на этот раз господин Ушаков обратился с заявлением в правоохранительные органы, и дальнейшие переговоры шли уже под контролем оперативников.

Фигурантки вину не признают. Александра Баязитова ранее не раз жаловалась на давление со стороны следствия и пыталась добиться смягчения ей меры пресечения в связи с плохим состоянием здоровья как самой обвиняемой, так и ее матери, однако безуспешно.

Владислав Трифонов