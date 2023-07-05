Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Признания хватило для условного

Осуждена администратор Telegram-каналов

В Москве вынесен приговор по уголовному делу Инны Чуриловой, администратора Telegram-каналов «Адские бабки» и «Финансовый караульный». Она обвинялась в том, что в составе группы вымогала 1,2 млн руб. у старшего вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова за блокирование негативной информации о нем. Мягкость наказания объясняется тем, что госпожа Чурилова полностью признала вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве, и даже погасила часть ущерба по делу. Две другие фигурантки — Александра Баязитова и Ольга Архарова — вину не признают, их судебный процесс только начинается.

Инна Чурилова заключила досудебное соглашение, извинилась перед потерпевшим и получила условное наказание

Инна Чурилова заключила досудебное соглашение, извинилась перед потерпевшим и получила условное наказание

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Инна Чурилова заключила досудебное соглашение, извинилась перед потерпевшим и получила условное наказание

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Уголовное дело Инны Чуриловой Басманный райсуд столицы рассмотрел в особом порядке, без исследования доказательств сторон и допросов свидетелей. Это объяснялось тем, что подсудимая еще на стадии предварительного следствия полностью признала свою вину и заключила с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Однако три заседания, которые потребовались для принятия судебного решения по делу госпожи Чуриловой, растянулись на четыре месяца.

В прениях гособвинитель просил признать администратора Telegram-каналов виновной в вымогательстве (ст. 163 УК РФ) и приговорить ее к четырем годам колонии, а также штрафу в размере 1 млн руб. Однако Басманный суд, согласившись с квалификацией преступления и размером штрафа, посчитал, что госпожа Чурилова заслуживает наказания, не связанного с реальным лишением свободы, и назначил ей четыре года условно.

Можно предположить, что в качестве смягчающих обстоятельств суд счел не только признание госпожой Чуриловой вины и ее сотрудничество со следствием, но и те факты, что администратор Telegram-каналов попросила прощения у потерпевшего, а также выплатила ему часть суммы ущерба — 420 тыс. руб.

Напомним, что Инна Чурилова была задержана в августе 2022 года вместе со своими коллегами — Александрой Баязитовой и Ольгой Архаровой. Всех троих вскоре арестовали, предъявив обвинение в крупном вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Судя по материалам дела, фигурантов следствие рассматривает как членов преступной группы, которые в начале 2022 года из корыстных побуждений вступили в сговор с целью вымогательства денег у старшего вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова, который возглавлял в кредитном учреждении департамент финансирования промышленности, энергетики и ЖКХ. В соответствии с разработанным преступным планом, говорилось в деле, обвиняемые начали размещать на канале «Адские бабки» сведения, «позорящие» господина Ушакова при «ведении им трудовой деятельности». В основном все они были связаны с погашенной судимостью банкира, информацию о которой можно было найти в открытых источниках.

Затем, реализуя свой преступный умысел, говорится в деле, фигуранты предложили помощнице вице-президента Промсвязьбанка удалить с канала негативные посты и договориться о временном запрете на размещение подобных сведений. Месяц блокировки с удалением постов был оценен фигурантами, по данным следствия, в 420 тыс. руб. 22 июня 2022 года, по материалам уголовного дела, по распоряжению господина Ушакова требуемая сумма была перечислена на карточку госпожи Чуриловой. Полученные деньги администратор, по версии следствия, разделила с Александрой Баязитовой.

27 июля 2022 года, утверждает следствие, все три обвиняемые вновь выдвинули требование о передаче им денег — на этот раз речь шла уже о 1,2 млн руб. Выплата данной суммы, как заверяли фигурантки, гарантирует трехмесячную блокировку размещения негативных постов с упоминанием господина Ушакова. Посчитав эти требования вымогательством, финансист обратился с заявлением в правоохранительные органы. После этого все переговоры проходили под контролем оперативников и привели к задержанию фигуранток.

Спустя примерно три месяца после ареста Инна Чурилова признала вину, заключив досудебное соглашение. Теперь ей предстоит выступить свидетелем на процессе Александры Баязитовой, которая вину не признавала с самого начала расследования, и Ольги Архаровой, которая признала было ее частично, но затем аннулировала это признание. Этот судебный процесс уже стартовал в том же Басманном суде.

Владислав Трифонов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...