Признания хватило для условного

В Москве вынесен приговор по уголовному делу Инны Чуриловой, администратора Telegram-каналов «Адские бабки» и «Финансовый караульный». Она обвинялась в том, что в составе группы вымогала 1,2 млн руб. у старшего вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова за блокирование негативной информации о нем. Мягкость наказания объясняется тем, что госпожа Чурилова полностью признала вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве, и даже погасила часть ущерба по делу. Две другие фигурантки — Александра Баязитова и Ольга Архарова — вину не признают, их судебный процесс только начинается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инна Чурилова заключила досудебное соглашение, извинилась перед потерпевшим и получила условное наказание

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Инна Чурилова заключила досудебное соглашение, извинилась перед потерпевшим и получила условное наказание

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Уголовное дело Инны Чуриловой Басманный райсуд столицы рассмотрел в особом порядке, без исследования доказательств сторон и допросов свидетелей. Это объяснялось тем, что подсудимая еще на стадии предварительного следствия полностью признала свою вину и заключила с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Однако три заседания, которые потребовались для принятия судебного решения по делу госпожи Чуриловой, растянулись на четыре месяца.

В прениях гособвинитель просил признать администратора Telegram-каналов виновной в вымогательстве (ст. 163 УК РФ) и приговорить ее к четырем годам колонии, а также штрафу в размере 1 млн руб. Однако Басманный суд, согласившись с квалификацией преступления и размером штрафа, посчитал, что госпожа Чурилова заслуживает наказания, не связанного с реальным лишением свободы, и назначил ей четыре года условно.

Можно предположить, что в качестве смягчающих обстоятельств суд счел не только признание госпожой Чуриловой вины и ее сотрудничество со следствием, но и те факты, что администратор Telegram-каналов попросила прощения у потерпевшего, а также выплатила ему часть суммы ущерба — 420 тыс. руб.

Напомним, что Инна Чурилова была задержана в августе 2022 года вместе со своими коллегами — Александрой Баязитовой и Ольгой Архаровой. Всех троих вскоре арестовали, предъявив обвинение в крупном вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Судя по материалам дела, фигурантов следствие рассматривает как членов преступной группы, которые в начале 2022 года из корыстных побуждений вступили в сговор с целью вымогательства денег у старшего вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова, который возглавлял в кредитном учреждении департамент финансирования промышленности, энергетики и ЖКХ. В соответствии с разработанным преступным планом, говорилось в деле, обвиняемые начали размещать на канале «Адские бабки» сведения, «позорящие» господина Ушакова при «ведении им трудовой деятельности». В основном все они были связаны с погашенной судимостью банкира, информацию о которой можно было найти в открытых источниках.

Затем, реализуя свой преступный умысел, говорится в деле, фигуранты предложили помощнице вице-президента Промсвязьбанка удалить с канала негативные посты и договориться о временном запрете на размещение подобных сведений. Месяц блокировки с удалением постов был оценен фигурантами, по данным следствия, в 420 тыс. руб. 22 июня 2022 года, по материалам уголовного дела, по распоряжению господина Ушакова требуемая сумма была перечислена на карточку госпожи Чуриловой. Полученные деньги администратор, по версии следствия, разделила с Александрой Баязитовой.

27 июля 2022 года, утверждает следствие, все три обвиняемые вновь выдвинули требование о передаче им денег — на этот раз речь шла уже о 1,2 млн руб. Выплата данной суммы, как заверяли фигурантки, гарантирует трехмесячную блокировку размещения негативных постов с упоминанием господина Ушакова. Посчитав эти требования вымогательством, финансист обратился с заявлением в правоохранительные органы. После этого все переговоры проходили под контролем оперативников и привели к задержанию фигуранток.

Спустя примерно три месяца после ареста Инна Чурилова признала вину, заключив досудебное соглашение. Теперь ей предстоит выступить свидетелем на процессе Александры Баязитовой, которая вину не признавала с самого начала расследования, и Ольги Архаровой, которая признала было ее частично, но затем аннулировала это признание. Этот судебный процесс уже стартовал в том же Басманном суде.

Владислав Трифонов