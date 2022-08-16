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Коммерсантъ FM
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Ничего личного, просто блоки

Почему трех дам обвинили в одном вымогательстве

Как стало известно “Ъ”, арестованные на днях администраторы Telegram-каналов Ольга Архарова и Инна Чурилова, а также журналист Александра Баязитова, обвиняемые СКР в вымогательстве 1,2 млн руб. у топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова, обжаловали избранную меру пресечения. По мнению защиты, обвиняемые действительно хотели получить доход за счет публикации общественно значимой с их точки зрения информации о судимости господина Ушакова, которая помогла бы раскрутке их каналов и привлечению рекламы. Помешал же этому сам банкир, заявивший о своем желании перекупить компромат.

Александра Баязитова и ее подруги обжаловали свои аресты

Александра Баязитова и ее подруги обжаловали свои аресты

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Александра Баязитова и ее подруги обжаловали свои аресты

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как следует из показаний обвиняемых в вымогательстве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ) женщин, Telegram-каналы финансово-экономической направленности были для них в последние годы главным источником доходов. У каждой из них был свой канал: «Адские бабки» у Александры Баязитовой, «Финансовый караульный» у Ольги Архаровой и «Небрехня» у Инны Чуриловой, который она потом продала. При этом оставшиеся два канала они вели совместно. Опытный журналист Баязитова находила информацию и выполняла функции корреспондента и главного редактора. Менеджеры Архарова и Чурилова, в свою очередь, подыскивали клиентов, готовых оплатить заложенную в публикации скрытую рекламу или антирекламу — так называемые нативные интеграции. Полученные доходы дамы делили, ориентируясь на степень участия каждой из них в теме.

С 2019 года, как поясняли обвиняемые, «пошел массовый заказ на негатив». Дамы, как и их коллеги, стали разыскивать в информационном поле компромат на бизнесменов и банкиров, а их клиенты стали оплачивать им уже не скрытую рекламу, а так называемые блоки, гарантирующие неупоминание каналом той или иной персоны либо компании.

Зимой 2022 года главред «Адских бабок» и «Финансового караульного» Баязитова, как пояснили ее коллеги, заинтересовалась биографией старшего вице-президента ПСБ Александра Ушакова. В октябре 2006 года, будучи главой краснодарского Стройбанка, как следует из базы данных региональных судов, он был приговорен Ленинским райсудом Краснодара к четырем с половиной годам и штрафу в 550 тыс. руб. за незаконную банковскую деятельность и подделку документов (ст. 172, 173 и 327 УК РФ). В мае 2009 года Прикубанский райсуд Краснодара каким-то образом погасил судимость господина Ушакова, однако в интернете остались сообщения СМИ о его уголовном преследовании.

Сохранившиеся в поисковиках ссылки мешали господину Ушакову, в связи с этим он обратился в Дорогомиловский райсуд Москвы с иском к российскому подразделению Google, потребовав убрать из поисковика негативные ссылки о нем, однако заявление было отклонено.

По данным обвиняемых, в мае 2022 года, когда тема о судимости банкира прозвучала в «Адских бабках» уже трижды, господин Ушаков через чат-бот канала связался с его администратором Чуриловой, а затем к обсуждению подключилась помощница банкира по имени Марина. С ней телеграмщицы Чурилова и Баязитова договорились о снятии с канала двух уже написанных заметок за 70 тыс. руб. и установке месячного блока на фамилию господина Ушакова еще за 350 тыс. руб. Третий компрометирующий его пост администратор Чурилова сняла сразу и бесплатно в качестве бонуса к «дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству». 22 июня, как следует из показаний, госпожа Чурилова получила на свою банковскую карту 420 тыс. руб., которые разделила пополам с автором заметок Баязитовой.

18 июля, как утверждают обвиняемые, они напомнили Марине о скором окончании срока блокировки. Госпожа Чурилова при этом пояснила, что готова пролонгировать договор на тех же условиях — 350 тыс. руб. в месяц — и даже снизить цену до 300 тыс. руб. в случае покупки квартального «абонемента». Но в этот же день, как следует из материалов уголовного дела, банкир обратился с заявлением в УВД Юго-Восточного округа Москвы. «Прошу привлечь к предусмотренной законом ответственности неизвестных мне лиц, вымогающих у меня денежные средства за нераспространение информации, порочащей мои честь и достоинство»,— указал банкир.

Таким образом, все дальнейшие переговоры через чат-бот «Адских бабок» проходили уже под контролем оперативников. От последующих контактов с Инной Чуриловой Марина отказалась. По версии защиты, обозначенной ею суммы в 900 тыс. руб. не хватало для обвинения телеграмщиц по третьей, особо тяжкой части статьи УК о вымогательстве, поэтому заказчица решила обратиться к другому администратору «Адских бабок» Архаровой. С учетом коммерческого интереса еще одного участника контракта запрошенная дамами квартальная оплата блока возросла до 1 млн 200 тыс. руб., что и было зафиксировано полицейскими.

С последними условиями сделки в итоге согласились все ее потенциальные участники, кроме Александры Баязитовой — она настаивала на том, что Александра Ушакова надо «и дальше мочить». Интересно, что именно из-за непримиримой госпожи Баязитовой уголовное дело о вымогательстве было передано из полиции в окружной отдел СКР. Журналист, как выяснилось, является членом избирательной комиссии Юго-Восточного округа Москвы, поэтому разбираться с ее делом по закону может только СКР.

Адвокат Ольги Архаровой Елена Федулова полагает, что в данном случае следствие ошибочно сочло тяжким преступлением обычные гражданско-правовые отношения между физическими лицами. «Обвиняемые не угрожали заявителю распространением компрометирующих его либо его близких сведений и не требовали у него деньги,— полагает адвокат.— Они нашли общественно значимую информацию, убедились в законности ее распространения и начали использовать ее для привлечения подписчиков, раскрутки своих каналов и извлечения в конечном счете доходов от рекламы. Заявитель, по сути, сам предложил им отказаться от намеченного плана, пообещав компенсировать недополученную прибыль».

По мнению защитника, на допросах все трое обвиняемых дали следствию последовательные и подробные показания, подтверждающие их непричастность к вымогательству, а заявления Инны Чуриловой и Ольги Архаровой о признании вины, прозвучавшие на процессе в Кузьминском райсуде, адвокат Федулова назвала следствием их правовой безграмотности. Защита, как пояснила “Ъ” Елена Федулова, уже обжаловала избранные доверительницам меры пресечения, а в ближайшей перспективе будут оспариваться и предъявленные им обвинения. В ПСБ оперативно на запрос “Ъ” не ответили.

Сергей Машкин

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