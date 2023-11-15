Орден Подсчета

15 ноября президент России Владимир Путин встретился с членами Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и главами региональных избирательных комиссий в честь 30-летия избирательной системы России. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников выражает уверенность, что Владимир Путин в таком же зале поздравит их и с 35-летием избирательной системы. А то и с 40-летием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин вручил Элле Памфиловой орден и цветы. И было за что

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин вручил Элле Памфиловой орден и цветы. И было за что

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Зал, где проходила церемония в честь 30-летия избирательной системы России, используется редко. Последний раз, пожалуй, тут собиралась инициативная группа по внесению изменений в Конституцию России (так что преемственность и, больше того, намоленность зала налицо).

Да и вообще мероприятия в Ново-Огарево в последнее время редкость. А теперь тут стояли кресла на 80 человек и позади, за креслами, в уютном алькове расположился оркестр (предстояла еще волнующая церемония награждения). Оркестранты (да не те!) были в парадных кремовых мундирах и в таких же кремовых фуражках с околышами. Им было по всем признакам тяжко. Похоже, стояли они тут со всем своим железом давно и надежно (точнее, безнадежно). Иначе они не обрадовались бы, между прочим, так искренне нам и вошедшим вместе с нами сотрудникам избирательной системы: мы означали, что скоро начнется (на самом деле нет). Означает, что начнется, другой человек.

Сотрудников было около ста, и все они предвкушали. Еще впереди были две стойки с микрофонами и шесть флагов РФ за ними. Почему именно шесть? Мне кажется, я понял, когда вошел президент и начал говорить. Оказался меж двух флагов, камера брала его идеально. Еще два были предназначены другому выступающему. Чтобы между ними не бросался в глаза вакуум (власти), поставили еще два флага.

Присутствовавшие в зале операторы позже подтвердили мои самые смелые предположения.

Мероприятие было поздравительное и прекрасно организованное. Владимир Путин хвалил коллег, и было за что. Они в конце концов ни разу не подвели его.

Он, между прочим, говорил откровенные вещи:

— Четкая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеют очень важное, если не сказать определяющее, значение с точки зрения сохранения внутренней политической стабильности, как для легитимности избранной власти, так и для укрепления доверия людей к итогам голосования.

Владимира Путина в происходящем и в самом деле ведь волнуют прежде всего две составляющие: стабильность и легитимность (а спроси его просто так — ведь и не скажет).

Кое-что просто даже поразило президента. Стабильность и легитимность, оказывается, обеспечивает огромное количество людей (я сейчас не про Росгвардию):

— Вы знаете, сейчас смотрел документы, сам для себя с удивлением обнаружил эту цифру: в составах комиссий всех уровней 900 тыс. членов с правом решающего голоса! А в наблюдении за выборами принимают участие еще тысячи наблюдателей от кандидатов, партий, от общественных организаций.

Да и много, много еще лично российских плюсов:

— Применение на выборах видеонаблюдения — одна из эффективных форм гражданского и общественного контроля! — подчеркнул Владимир Путин.— Нигде в мире оно не используется настолько широко, как в нашей стране! У нас видеокамеры установлены на подавляющем большинстве избирательных участков!

То есть не на всех.

И очень нравится президенту применение электроники как таковой. Оно, без сомнения, облегчает решение всех задач.

— Сейчас действует,— отметил Владимир Путин,— более 20 электронных сервисов на порталах госуслуг и ЦИК! Они обеспечивают качественно новый уровень доступности, прозрачности избирательных процедур и уже воспринимаются не как новация, а как привычные избирательные стандарты России!

Да, все привыкли, а кто-то смирился.

— Активно внедряется,— продолжал президент,— система электронного голосования, такой опыт уже апробирован в 30 регионах. Элла Александровна (госпожа Памфилова, глава ЦИКа.— А. К.) мне в свое время доказывала преимущества такой формы голосования (он сам, очевидно, сразу не оценил ее фантастических возможностей.— А. К.), и на самом деле она оказалась права!

Ширится процент доверчивых... ой, то есть доверяющих результатам выборов:

— По итогам единого дня голосования в 2020 году 60% респондентов ВЦИОМа заявили, что доверяют результатам выборов,— обратил внимание Владимир Путин,— а в сентябре 2022 года 69% считали, что выборы в их регионе прошли в целом честно, без серьезных нарушений.

Один из смыслов в том, что 31% так не считал.

К тому же важно разобраться, что значит «в целом честно». А в частностях?

Интересно, кроме того, что Владимир Путин анонсировал: в ближайшее время государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы» заменит новая цифровая платформа. Видимо, она будет работать и на президентских выборах. Видимо, ГАС «Выборы» морально устарела (просто, может, потому, что сохраняла эту мораль).

И президент особо отметил работу сотрудников избирательных комиссий на новых территориях:

— Хорошо понимаю, что всем, кто работает в избирательных комиссиях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, приходится трудно. Я хочу просто от себя, от страны сердечно вас поблагодарить, сказать вам спасибо за смелость и верность России.

Элла Памфилова в ответ говорила долго, признавшись, что волнуется («Даже себе шпаргалочку написала».). Это была и в самом деле речь переживающей и даже, может быть, натерпевшейся женщины.

Зато она в награду получила от Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

— Для меня, уважаемый Владимир Владимирович,— говорила Элла Памфилова и не глядя передавала цветы себе за спину, и сотрудник, только что отдававший цветы Владимиру Путину, теперь успевал их опять подхватывать.— Честь великая получать сегодня награду от вас с нашими храбрыми коллегами из Донецкой народной республики, которые во время прошедших выборов под обстрелами Волновахи фашиствующих бандеровцев (это все без шпаргалки, само вылетает.— А. К.) получили травмы, порезы, ушибы и, несмотря на это, продолжили свою важную миссию, не оставили комиссии, работали!

Она любовалась людьми, сидевшими в зале:

— Сколько мужественных, замечательных людей у нас в системе. Я благодарна всему нашему практически миллионному сообществу избирательных комиссий нашей великой, замечательной, любимой страны! В каких только условиях не приходится им работать! Скромные, мужественные, несмотря на то что большинство — женщины!

Да, она понимала, что «женщина» и «скромность» — понятия, редко сочетающиеся в одном человеке.

— Я благодарю все наши регионы за то, что во время этих исторических выборов, которые прошли в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях…— Элла Памфилова запнулась, но разве можно поставить ей это в упрек? — Впервые в истории новейшей России, когда люди выбирали свою власть! Такова была воля народа! И в тяжелейших условиях, военных условиях — но такова была воля народа — наши члены комиссии практически всех регионов помогали и организовывать тоже выборы нашим храбрым коллегам оттуда, и проводить эти выборы. Это дорогого стоит, низкий поклон!

Возможно, кто-то не понимает, но я буду настаивать: это была речь очень искреннего человека.

— Восхищаюсь нашими коллегами,— говорила она,— которые работали, для того чтобы в любой точке нашей страны, даже в самых труднодоступных районах, люди, трудящиеся там, могли проголосовать! Порой даже в полярную ночь... Ночью!.. Летят над Северным Ледовитым океаном на Землю Франца-Иосифа (там, правда, полярная ночь наступает в середине октября, а последние выборы были пораньше, но это придирки.— А. К.), на метеостанции, на полярные станции... Куда только не добираются!.. Это восхищает, и, действительно, в этой высокой награде — их огромный труд!

— Мы за эти годы,— призналась Элла Памфилова,— создали одну из самых современных избирательных систем в мире... Ну уж точно самую открытую и прозрачную, аналогов в мире нет!

Аналогов нет, с этим не поспоришь.

Несколько человек получили медаль «За храбрость» II степени, и в том числе двое с одной фамилией — Дзюба. Наталья и Вячеслав. Они из Волновахского района ДНР. Видимо, супруги. Жаль, не рассказали, за что.

И я потом спросил у главы избирательной комиссии ДНР Владимира Высоцкого: а за что? И он рассказал, что избирательный участок, где работали супруги, накрыло (ракетами.— “Ъ”) HIMARS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из супругов Дзюба даже не обратил внимания на ракетный обстрел участка

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Один из супругов Дзюба даже не обратил внимания на ракетный обстрел участка

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Весь квадрат, в котором располагалось помещение избирательной комиссии,— пояснил Владимир Высоцкий.— Грубо говоря, они находились в ДК. Вход с фасада с правой стороны, а снаряд разорвался сзади... Окна повыбивало, рамы повыносило... Люди попадали… Осколками посекло, сотрясение мозга... Что в обычной ситуации было бы? Люди поразбежались бы. Но наши люди встали, рамы перевязали, кровотечение остановили, водички попили, сложили разбросанную бумагу и продолжили работу. Я спрашиваю: «Как вы там?» HIMARS — это все-таки не мина 82-я (калибра 82 мм.— “Ъ”), это понимать надо! Они говорят: «Владимир Игоревич, нам работать надо»...

Всем там, в общем, еще и просто повезло, как бывает только раз в жизни, или только на одних выборах. Просто песня, как это прозвучало бы у другого Владимира Высоцкого.

А Татьяна Московчук, тоже получившая медаль, говорила, что «все члены избирательных комиссий получали угрозы от неофашистов» и при этом видели, что «люди идут на выборы как на праздник».

Условия на выборах оказались и правда беспрецедентные (даже возникает вопрос, можно ли и нужно ли в таких условиях проводить голосование).

— Сейчас было сказано о людях,— добавил господин Путин и продолжил словно прямо про супругов Дзюба,— которые приходили на голосование как на праздник. Но праздник-то был все-таки своеобразный! Когда я смотрел за тем, что происходило,— не скрою, я уже об этом как-то сказал, но не грех повторить еще раз — меня, конечно, удивляло, что там происходит. Вот люди выстроились в очередь на голосование — обстрел! Ушли, кто-то спустился в какие-то подвалы... Обстрел закончился — тут же вышли, и опять на участке та же очередь, и люди стоят и голосуют! Удивительно! И люди удивительные — люди, крепкие душой и сердцем, характером, и они в значительной степени многим из нас показали пример, как надо жить и работать, какой стержень должен быть у каждого, чтобы добиваться нужного нам результата! А мы всегда добивались и будем это делать и в будущем, в том числе благодаря вашей работе!

Речь президента незаметно превратилась в мотивирующую. И пример нужного результата — налицо.

Встреча должна была вроде уже и закончиться, но Элла Памфилова вдруг (на самом деле вряд ли вдруг, а просто задействован был еще один элемент хорошей организации) попросила:

— Уважаемый Владимир Владимирович, можно воспользоваться возможностью на такой уникальной встрече, в таком составе и нарушить протокол, чтобы еще наши двое коллег несколько слов сказали?!

Ну как отказать-то?!

Андрей Буров из Ростовской области рубил сплеча:

— Ни обстрелы, ни провокации не вводили нас ни в какое заблуждение (он уехал помогать голосованию на новых территориях.— А. К.). Мы понимали, что референдум, выборы должны состояться, должны состояться в четком соответствии с действующим законодательством, легитимно и абсолютно открыто! Иногда встречаешь такие заметки, когда говорят: да что там, это голосование было под дулом автомата! Я вам скажу, Владимир Владимирович. Я там был, я видел этих избирателей, я видел их глаза и видел искреннее желание войти в состав России!

Да, это то, что нельзя опровергнуть. Подтвердить, правда, тоже.

Елена Клименко из Свердловской области была как-то уж очень откровенна:

— Наверное, самый первый шаг, который был мною как председателем (региональной избирательной комиссии.— А. К.) в данном случае сделан,— это попытка найти конструктивные взаимоотношения с теми наблюдателями, которые иногда достаточно активно, но дискредитирующе действуют на избирательную систему!

Что ж, без минусов нет плюсов.

— На каждый избирательный участок приходится минимум по три наблюдателя,— призналась Елена Клименко,— которые иногда прямо нацеленно пишут жалобы, которые вводят членов участковых избирательных комиссий в состояние нервозности!

А это, конечно, просто губительно для избирательного процесса.

— Мною было принято решение,— пояснила она,— пригласить... как вы знаете, раньше была такая организация «Голос» (организация была признана в РФ иностранным агентом.— “Ъ”)… Были кураторы закреплены, мы пригласили этого куратора к нам на обучение членов участковых избирательных комиссий! Если ты критикуешь — покажи, может быть, что-то делаем неправильно, попробуем!

Что же дальше? А все не просто:

— Он пришел. Полтора часа!.. После мы с ним сели на лавочке. Я говорю: «Ну как?» А он, красный, потный, говорит: «Тяжело!» Я говорю: «А вот так мы работаем в день голосования, когда вы нас пытаетесь активно "научить жизни"!»

И это тоже еще не все:

— Вы знаете, это личное общение, когда он приходил уже на участок, его обезоруживало, потому что он знал этих людей, он понимал, что они работают, и работают отверженно! — сообщила Елена Клименко.

Она могла бы сказать «самоотверженно». Наверное, и хотела. Но так получилось еще лучше.

Владимира Путина эта речь мотивировала, в свою очередь, на новую откровенность:

— Есть, конечно, в то же время люди, как у нас в народе говорят... Хоть кол на голове теши! Потому что у них другие задачи, они в другом месте деньги получают,— разъяснил он, и снова стало ясно: кругом как всегда враги.— У них задача — не выявить что-то из ошибок и показать эти ошибки и тем самым поднять эту самую легитимность, а задача как раз разрушить эту легитимность и отработать те денежки, которые они получают! Деньги небольшие на самом деле, как оказалось. Но все-таки надо отрабатывать!

Похоже, это была история именно про «Голос». Очень уж предметно он выговаривал.

Между тем амбиции в деле совершенствования системы поистине безграничны.

— И искусственный интеллект будем применять! — пообещал президент.— Но на сегодняшний день никакой искусственный интеллект не заменит душевного отношения к людям!

Конечно, от него еще неизвестно, чего ожидать.

— Спасибо большое за вашу работу! — президент завершал встречу.— Мы еще с вами поработаем!..

Тут он спохватился, что слишком много сказал вдруг этим людям (да и всем остальным тоже). Они с большой вероятностью приняли бы это как руководство к действию.

— Вы, во всяком случае, еще точно поработаете,— поправился Владимир Путин.

Формальности все-таки следует соблюдать.

Андрей Колесников, Ново-Огарево