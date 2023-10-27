Подставка под елку
Банк России призывает завершить финансовый год ударным накоплением
Банк России поднял ключевую ставку до 15% годовых и пересмотрел макропрогноз до 2026 года. Возможно, что это — последнее повышение ставки на ближайшие месяцы, в данном случае ЦБ отреагировал скорее на рост текущих и будущих расходов, чем на рыночные факторы — а в целом прогноз Банка России, кроме инфляционного, на 2023–2024 годы улучшен. Впрочем, и далее многое будет зависеть не от решений ЦБ, а от решений его «смежников» по расширенному правительству.
Пределы повышения ключевой ставки главе ЦБ Эльвире Набиуллиной уже видны, срок, на который она сохранится высокой, прогнозируется сложнее
Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России
Решение совета директоров Банка России по ключевой ставке 27 октября принималось, видимо, достаточно сложно. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, практически обсуждались три варианта повышения ставки — на 1 процентный пункт (большинство аналитиков ставило на этот вариант), на 1,5 и на 2 пункта. Большинством был выбран наиболее сильный вариант — увеличение ставки на 2 пункта, до 15% годовых. При этом сигнал ЦБ в пресс-релизе по итогам совета был сведен к нейтральному — о том, допускает ли регулятор увеличение ставки на следующих заседаниях (ближайшее — 15 декабря 2023 года), не говорится ничего. Как и ранее, главное условие для снижения ставки — устойчивое снижение инфляции к траектории, ведущей ЦБ к цели в 4% прироста индекса потребцен в измерении «год к году». По крайней мере, до конца года это невыполнимо в представимых на практике сценариях. Но нейтральный сигнал формально сообщает о том, что при неизменности обстоятельств ставку как минимум в декабре не будет необходимости увеличивать — то есть, возможно, ставка уже на локальном пике.
Уже не в первый раз ЦБ скорректировал и макропрогноз на 2023–2026 годы. С точки зрения именно ставки возможность ее неповышения и до конца 2023 года, и далее в новую версию прогноза заложена — она прогнозируется в ноябре—декабре на среднем уровне 15–15,2%.
Прогноз инфляции повышен на 2023 год с прежнего диапазона 6–7% «декабрь к декабрю» до 7–7,5%, в 2024 году ЦБ допускает превышение таргета — 4–4,5% в том же измерении, оценка среднегодовой инфляции на 2024 год также повышена.
У очередного пересмотра макропрогноза, который формально должен корректироваться поквартально — несколько составляющих. В Банке России не скрывают, что одна из причин — увеличение бюджетных расходов 2023–2024 годов, «бюджетного стимула»: государственное финансирование увеличивает внутренний спрос (и без того растущий быстрее, чем ожидали в ЦБ), разрыв между спросом и предложением увеличивается. Пересмотрен — и это довольно неожиданно — уровень нейтральной ставки, с 5,5–6,5% до 6–7%: по данным “Ъ”, это следствие учета в модели ЦБ новых цифр трехлетнего бюджета. Собственно, это один из значимых факторов текущего увеличения ключевой ставки, и это подтвердила в своем выступлении 27 октября Эльвира Набиуллина — в логике Банка России внеплановое увеличение госрасходов при неизменности доходов требует более жесткой денежно-кредитной политики, то есть в текущих обстоятельствах — более высокой ключевой ставки. Если в Белом доме примут решение о дополнительном бюджетном стимуле — ставка будет удерживаться еще выше и несколько дольше.
Впрочем, такие изменения уже маловероятны, а пределы повышения ЦБ ставки на деле достаточно ограниченны: сейчас на 2023 год регулятор предполагает на 2024-й темпы роста кредита в экономике в диапазоне 5–10% (прежний прогноз — 7–12% с дальнейшим небольшим ростом темпов), при дальнейшем повышении ставки при прогнозируемом на 2023 год темпе роста ВВП в 2,2–2,7% год к году остановка прироста кредита будет, видимо, уже слишком резкой.
Возможно, в серии решений ЦБ по ключевой ставке в последние месяцы октябрьское решение более важно, чем прочие — ставка увеличена заметно (и выше ожиданий), притом что прогноз ЦБ, если не обращать внимания на цифры инфляции, значимо улучшен, по крайней мере для тех, кто считает улучшением именно такие столбцы в таблицах макропрогноза и прогноза платежного баланса в базовом сценарии Банка России. ЦБ на конец года ожидает очень большой скачок в накоплении: раньше его прирост год к году предполагался на 2023 год в диапазоне 3,5–6,5%, сейчас — 11,2–12,7% (с соответствующим «отскоком» на эффекте базы в 2024-м). Прогноз снижения экспорта в 2023 году незначительно ухудшен, но на 2024–2026 годы ситуация видится ЦБ лучше, чем в сентябре — так, прогнозные цены нефти (теперь в прогнозах Банка России это Brent, а не Urals) улучшены, как и, соответственно, прогнозы по платежному балансу 2023–2026 годов, и это должно означать хорошие шансы на укрепление рубля или, по меньшей мере, стабильность курса.
В целом Банк России исходя из цифр макропрогноза ожидает довольно быструю ликвидацию «перегрева», возврат инфляции к «таргету» без больших потрясений и без видимых сильных дисбалансов.
Отметим, впрочем, что ситуация, в которой ЦБ вынужден повышать ставку во многом из-за того, что правительство все более активно тратит средства федерального бюджета, возмещая во многих случаях компаниям потери от предыдущего повышения ставок, в том числе по льготным программам, в очередной раз подтверждает — возможности ДКП ЦБ ограничены, а сам он действует не в идеальном пространстве механически управляемой финансовой системы, а в экономике, где с разной степенью скоординированности действуют и другие регуляторы, в первую очередь Минфин как управляющий бюджетной системы. С точки зрения «конечных» игроков ставка не воспринимается изолированно. Так, значительная часть вопросов, задававшихся главе ЦБ, касалась оценок Банком России влияния на макропараметры новых «ступенчатых» экспортных пошлин и частичного валютного контроля — ЦБ не афиширует, но, кажется, и не скрывает свое скептическое отношение к эффективности этих мер, которые при этом принимались с согласия Банка России, но далеки от его полномочий.
При этом у ЦБ и правительственных ведомств очень разные операционные цели: Банк России борется с инфляцией, Минфину нужна бюджетная сбалансированность, Минэкономики, Минпром и отраслевые министерства, упрощенно, должны максимизировать занятость, выпуск и ВВП, госкомпании — прибыль, частные компании — возврат на инвестиции.
Примером того, как «перемешаны» сферы регулирования в дискуссии, служит обсуждение в РСПП ДКП ЦБ — по сообщению «Интерфакса», бюро правления союза предложило в начале октября правительству, Госдуме и ЦБ «с учетом опыта Китая» субсидировать через Банк России процентные ставки при инвестициях компаний в основной капитал, «гармонизировать» ключевую ставку со ставками в странах БРИКС и ввести для стабилизации валютного курса норматив открытой валютной позиции для небанковских юрлиц. При этом внутри самого РСПП есть явные разногласия по этим же мерам. Так, в «Сургутнефтегазе» против нормативов по валютной позиции, в «Северстали» считают идею «гармонизации ставки с БРИКС» спорной. В сущности, более или менее полностью текущую ДКП ЦБ поддержал лишь совладелец «Интерроса» Владимир Потанин, которого цитирует «Интерфакс»: «В первую очередь необходимо побороть инфляцию, на ее фоне низкая процентная ставка бессмысленна. В текущей ситуации критика в адрес ЦБ напоминает недовольство врачом, когда он назначает больному сильнодействующее лекарство с побочными эффектами».
Очевидно, что на текущем уровне ставки Банка России споры и внутри бизнеса, и внутри правительства о том, оптимальна ли стратегия ЦБ и чем ее можно «творчески дополнить» на своей стороне, будут усиливаться.
Поэтому вопрос о том, как долго Банком России будет удерживаться ставка на текущем уровне около 15% или, по крайней мере, значимо выше текущей инфляции, будет задаваться еще чаще. Исходя из последней версии прогноза ЦБ в 2024 году резкого и быстрого ее снижения не ожидается (12,5–14,5% в среднем за год), а нейтральной в понимании Банка России (6–7%) она станет только к 2026 году. Сверхактивная борьба партнеров ЦБ по расширенному правительству с негативными последствиями будущего охлаждения экономики, пока выглядящей перегретой, в состоянии добавить к этим цифрам еще единицы процентных пунктов к ставке, два-три квартала жесткой ДКП и несколько месяцев «депозитного курорта» для банковских клиентов.