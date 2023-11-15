Росстат сообщил о первом с начала октября замедлении недельной инфляции

Инфляция в России на неделе 8 по 13 ноября 2023 года составила 0,23% против 0,42% неделей ранее, следует из данных Росстата. Как сообщил Центробанк, годовая инфляция в октябре возросла до 6,7% с 6% в сентябре. По данным Минэкономики, годовая инфляция ускорилась до 7,16%.

По данным Росстата, в секторе продовольственных товаров цены выросли на куриные яйца — на 3,4%, сосиски, сардельки и сливочное масло — на 0,5%, полукопченые и варено-копченые колбасы, творог, сухие молочные смеси для детского питания, пшеничную муку и гречневую крупу — на 0,4%.

На 0,3% повысились цены на куриное мясо, стерилизованное молоко, хлеб, рис и пшено. На 0,2% выросла цена баранины, вареных колбас, мороженой рыбы, пастеризованного молока, твердых, полутвердых и мягких сыров, овощных консервов для детского питания, поваренной соли.

Цены на сахарный песок и мясные консервы для детского питания снизились на 0,5%, вермишель и водку — 0,2%, говядину — 0,1%.

В группе медикаментов цены повысились на поливитамины на 0,5%, эргоферон — на 0,3%, нимесулид — на 0,2%, анальгин (метамизол натрия), аллохол, корвалол, левомеколь и ренгалин — на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали пеленки для новорожденных и сухие корма для домашних животных — на 0,5%, стиральные порошки — на 3,0%, туалетное и хозяйственное мыло, зубные щетки и пасты — на 0,1%. Снизились цены на детские подгузники и туалетную бумагу на 0,2%.

В группе потребительских товаров повысились цены на электропылесосы и женские колготки — на 0,5%, легковые автомобили российского производства — на 0,4%. Цены на смартфоны снизились на 0,5%, на легковые автомобили иностранных марок — на 0,1%.

Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция в 2023 году сложится в диапазоне от 7 до 7,5%. В 2024 году регулятор ожидает снижение годовых значений до 4-4,5% и их сохранения на уровне 4%.

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