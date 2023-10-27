Набиуллина: инфляция в III квартале оказалась выше, чем прогнозировал ЦБ

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров заявила, что одной из причин, по которой регулятор решил повысить ключевую ставку до 15% годовых стало то, что фактическая инфляция в III квартале превысила прогнозы ЦБ. Среди других факторов, которые повлияли на решение ЦБ повысить ключевую ставку, госпожа Набиуллина назвала, увеличение бюджетного стимулирования и прогнозируемое изменение цен на нефть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин уточнил, что, помимо инфляции, темпы роста кредитования в III квартале также оказались выше оценок регулятора. «Третий квартал продемонстрировал более бурную динамику, которая связана с динамикой спроса. И да, для того, чтобы вернуть экономику на траекторию устойчивого сбалансированного роста, а инфляцию на цель в 4% в те же сроки требуются более жесткие условия проведения денежно-кредитной политики»,— сказал господин Заботкин (цитата по видеотрансляции в YouTube).

Сегодня, 27 октября, совет директоров Банка России объявил о повышении ключевой ставки на 200 базисных пунктов — с 13% до 15%. Это среди прочего объяснено усилившимся инфляционным давлением, оказавшимся выше ожиданий ЦБ. В третьем квартале (июль—август) рост цен в годовом измерении составил 12,1% после 5,1% во втором. Годовая инфляция, по оценке на 23 октября, повысилась до 6,6% после 6% в сентябре.

Подробнее — в материале «Наперегонки с инфляцией».

Эрдни Кагалтынов