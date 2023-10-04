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Коммерсантъ FM
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Годовая инфляция с 26 сентября по 2 октября замедлилась до 0,21%

По данным Росстата, инфляция в России с 26 сентября по 2 октября составила 0,21%. Неделей ранее она была на уровне 0,28%. В пресс-релизе Росстата отмечается, что с начала октября потребительские цены в стране выросли на 0,06%, с начала года — на 4,54%. Минэкономики оценило годовую инфляцию на 2 октября на уровне 5,94%.

В указанный период выросли цены на куриные яйца (+3,2%), куриное мясо (+1%), подсолнечное масло и маргарин (+0,6%), баранину, сосиски, сардельки (+0,5%), хлеб и макаронные изделия (+0,4%), сахарный песок и поваренную соль (+0,1%). Снизились цены на вареные колбасы, мороженую рыбу и сметану — на 0,2%, на черный чай и водку — 0,1%.

На 0,2% в среднем выросли цены на плодоовощную продукцию. В частности цены на помидоры выросли на 7,9%, на бананы — на 2,3%. Цены снизились на огурцы (3,6%), картофель (2,3%), морковь (1,9%), яблоки (1,5%), капусту белокочанную (1,4%), репчатый лук (0,6%) и свеклу (0,1%).

В группе медикаментов подорожали поливитамины (1,6%), эргоферон (1,4%), аллохол (0,6%), анальгин (0,5%), корвалол (0,2%). Цены на левомеколь снизились на 0,1%.

В секторе непродовольственных товаров первой необходимости подорожали гигиенические прокладки (0,5%), стиральные порошки и мыло (0,4%), зубные щетки (0,3%), туалетная бумага и пеленки для новорожденных (0,2%). Снизились на 0,1% цены на детские подгузники, зубные пасты и корма для домашних животных.

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