«Автоспеццентр» и «Автодом» закрыли направление параллельного импорта

Автомобильные дилеры «Автоспеццентр» и «Автодом», объединенные одной управляющей компанией, прекратят поставки автомобилей в Россию с помощью параллельного импорта, рассказали в пресс-службе компаний ТАСС. Решение было принято из-за большой стоимости доставки, уменьшения потребительского спроса и возросшей стоимости таких машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В дальнейшем в связи с ограничениями по поставкам и ростом стоимости параллельного импорта премиальных автомобилей из Европы поставки будут штучными и мы переориентируем приоритеты на развитие официальных поставок китайских электромобилей и гибридных авто»,— отметила пресс-служба компаний. При этом «Автодом» и «Автоспеццентр» продолжат поставлять запчасти и выполнять обязательства перед обладателями машин европейских марок.

Повышение стоимости автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту, связывают с увеличением ставок утильсбора в августе и новым постановлением правительства, принятым в октябре.

Подробнее о текущей ситуации на российском авторынке — в материале «Авто поедут без дисконта».

Александра Горошилова