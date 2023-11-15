Лукашенко предостерег Пашиняна от «необдуманных шагов по дезинтеграции»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после отказа премьера Армении Никола Пашиняна от поездки на саммит ОДКБ в Минске предостерег политика от «необдуманных шагов по дезинтеграции». Об этом рассказала пресс-секретарь господина Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белорусии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Белорусии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По ее словам, накануне, 14 ноября, между Александром Лукашенко и Николом Пашиняном состоялся телефонный разговор, в ходе которого обсуждался отказ армянского премьера от поездки на традиционный ежегодный саммит ОДКБ. «Исходя из своего опыта и поступков в подобных ситуациях некоторых других известных политиков, президент предложил премьер-министру Армении не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию»,— сообщила госпожа Эйсмонт белорусскому госагентству БелТА.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время конференц-колла выразил сожаление в связи с решением премьера Армении не ехать на саммит ОДКБ.

Саммит ОДКБ должен состояться в белорусской столице 23 ноября. Руководители остальных государств—членов организации заявляли о намерении лично посетить мероприятие. Представителя армянского руководства ранее неоднократно отказывались от участия в рабочих встречах в рамках ОДКБ, а Никол Пашинян в интервью американским СМИ критиковал организацию и выражал недовольство ее деятельностью.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Горцы и предупреждения».

Александр Кислов