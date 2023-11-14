Премьер Армении Пашинян не будет участвовать в саммите ОДКБ в Минске

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что на саммит ОДКБ в Минск 23 ноября он не приедет. В октябре господин Пашинян также пропустил саммит СНГ в Бишкеке. Кремль выразил сожаление из-за решения господина Пашиняна пропустить и этот саммит.

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Премьер-министр Пашинян сообщил президенту Белоруссии, что не сможет участвовать в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ отнесутся к этому решению с пониманием»,— говорится в Telegram-канале правительства Армении.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время пресс-колла выразил сожаление в связи с сообщением властей Армении. Подобные встречи, добавил господин Песков, являются хорошим поводом для «обмена мнениями» и «сверки часов».

Изданию The Wall Street Journal 25 октября Никол Пашинян выразил недовольство тем, как ОДКБ и Россия выполняют свои союзнические обязательства. Армении, по его словам, необходимо диверсифицировать отношения в сфере национальной безопасности.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Горцы и предупреждения».

Петр Бузлаев