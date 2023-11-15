Кембриджский словарь назвал словом года «галлюцинировать»

По версии Кембриджского словаря английского языка, главным словом в 2023 году является слово hallucinate, то есть «галлюцинировать». Но специалисты подчеркивают, что в данном случае это слово берется не в обычном смысле, не применительно к людям, которые видят, слышат или ощущают что-то, чего нет в реальности. Это слово — термин, связанный со сферой искусственного интеллекта (ИИ), и означает он ситуацию, когда ИИ выдает ложную информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В пояснении к слову Кембриджский словарь отмечает: «Когда ИИ (или компьютерная система, обладающая рядом качеств человеческого мозга, такими как способность синтезировать язык способом, похожим на тот, что используется человеком) галлюцинирует, он производит ложную информацию».

Широко распространившиеся за последний год инструменты ИИ, такие как чат-боты, сейчас повсеместно используются для производства контента, и, например, ChanGPT был использован судьей апелляционного суда в Великобритании для написания части судебного решения, и даже некоторые писатели прибегают к помощи чат-ботов в своей работе. Однако не всегда контент, выдаваемый чат-ботами, бывает достоверным. И вот когда ИИ выдает информацию разной степени недостоверности — от странной до совершенно бессмысленной, это и называется «галлюцинировать».

Такие галлюцинации еще называются термином человеческой психиатрии — «конфабуляции». В применении к человеку это ложные воспоминания, в которых факты, бывшие в действительности либо видоизмененные, переносятся в иное время и могут сочетаться с абсолютно вымышленными событиями. Отмечая способность ИИ «галлюцинировать», специалист издательства Кембриджского словаря Вендалин Николс предупреждает: «Тот факт, что ИИ способен "галлюцинировать", напоминает нам о том, что человеку по-прежнему необходимо использовать навыки критического мышления при использовании подобных инструментов».

Чуть ранее свой вариант главного слова года представил толковый словарь английского языка Collins Dictionary of English. По версии этого словаря, словом года является ИИ.

О феномене «слов года» в разных языках мира читайте в публикации «Ъ» «Слово за слово»

Алена Миклашевская