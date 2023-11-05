Слово за слово

Составители одного из самых уважаемых толковых словарей английского языка, Collins Dictionary of English, первыми в этом году представили «слово года» английского языка. Им оказалась аббревиатура AI (ИИ — искусственный интеллект). «Коммерсантъ» решил разобраться в мировом феномене «слова года» и выяснить, какие слова выбирали главными в разных странах мира и в разных языках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По версии британского словаря английского языка Collins, словом 2023 года стал термин AI (artificial intelligence) — искусственный интеллект

Фото: Dado Ruvic / Reuters По версии британского словаря английского языка Collins, словом 2023 года стал термин AI (artificial intelligence) — искусственный интеллект

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Самые первые слова

«Слово года» придумали выбирать в Германии. Случилось это в 1971 году по инициативе Общества немецкого языка в Висбадене, полуправительственного органа, отвечающего за чистоту немецкого языка и правильное его использование. Первым в мире «словом года» стало прилагательное aufmuepfig («бунтарский»): Европа и Германия еще помнили студенческие и молодежные выступления конца 1960-х, в некоторых странах принявшие форму чуть ли не гражданской войны. Традицией выбор «слова года», однако, стал только в 1977-м, когда таким словом стало существительное Szene (сцена), но не в обычном театральном понимании. Экспертам удалось достаточно точно определить, когда сначала в английском, а потом и в других языках мира «сценой» начали называть сообщество людей, часть общества. В русском языке этот термин не прижился, однако в Европе и США любой быстро поймет, что подразумевается под наркосценой, гей-сценой или артистической сценой, к примеру.

Практически все слова, отбираемые Обществом немецкого языка, связаны с актуальными политическими или экономическими событиями, причем, скажут критики, в самом скучном из возможных вариантов.

В 1989 году, когда пала Берлинская стена, «словом года» была выбрана не «стена», как могло бы показаться, а «свобода передвижения». А в 2022 году, едва ли не главным событием которого стало начало конфликта на Украине, Общество из множества вариантов выбрало точный, но при этом самый обтекаемый — Zeitenwende («смена эпох»), прозвучавший в речи канцлера Олафа Шольца. Пожалуй, самым фривольным из «слов года» было существительное Kondom, ставшее, наряду с аббревиатурой AIDS, «словом года» в 1987-м. Зато по списку Общества довольно легко узнавать о результатах федеральных выборов в стране. Если «словом года» становится «красно-зеленый», то велика вероятность, что в этом году к власти пришли социал-демократы в союзе с «зелеными», и так далее.

Самый широкий ассортимент

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первым в истории англоязычным «словом года» в 1990 году стал политический неологизм bushlips, произошедший от слияния фамилии американского президента Джорджа Буша-старшего (на фото) и слова lips. Он означал пустые слова, нарушенное обещание

Фото: Barry Thumma / AP Первым в истории англоязычным «словом года» в 1990 году стал политический неологизм bushlips, произошедший от слияния фамилии американского президента Джорджа Буша-старшего (на фото) и слова lips. Он означал пустые слова, нарушенное обещание

Фото: Barry Thumma / AP

Германский опыт долгое время оставался уникальным. Только в 1990 году им заинтересовался американский аналог Общества немецкого языка — Общество американского диалекта (ОАД), организация куда менее официальная. Первым англоязычным «словом года» стало придуманное примерно тогда же существительное bushlips («губыбуша»). За два года до этого кандидат в президенты США Джордж Буш-старший в одной из своих речей произнес: «Читайте по губам: повышения налогов не будет». Это выражение преследовало Буша-старшего все его президентство, особенно после того, как в 1990 году ему пришлось-таки поднять налоги под давлением демократов, контролировавших Конгресс. Тогда и появилось «губыбуша» — синоним вранья или отказа от собственных обещаний.

В отличие от немцев ОАД, однако, не зацикливалось на политике, отражая и социальные темы, и даже просто новые веяния в языке. Так, уже в 1991 году главным словом было признано уже не просто слово, но грамматическая конструкция «… Not!», ставшая модной, когда американцы для большего сарказма или усиления эффекта отрицания начали ставить отрицательную частицу «not» уже после самого предложения. Среди «слов года» по версии ОАД можно найти и COVID, и «метросексуал» и, разумеется, «фейковые новости» (спасибо Дональду Трампу).

Некоторое время ОАД оставалось единственной англоязычной организацией, выбиравшей «слово года». А потом едва ли не каждое уважающее себя издательство толковых словарей принялось представлять свои версии «слов года». Американский словарь Merriam-Webster выпускает свой список с 2003 года, британский Оксфордский словарь начал это делать на следующий год, а теперь выдает сразу два списка — английский и американский, издатели словаря Collins начали в 2012 году, зато выпускает свой вариант «слова года» раньше других. В 2015 году свою версию начал представлять Кембриджский толковый словарь английского языка.

При огромной конкуренции на рынке составители почти не оказываются в ситуации, когда «слово года» дублируется.

Даже если оно касается события, которое оказало влияние на весь мир. Один из самых ярких примеров — 2020 год, когда, кажется, весь мир говорил о пандемии. Так, ОАД сделало «словом года» COVID, Кембриджский словарь — «карантин», Merriam-Webster — «пандемию», а словарь Коллинза — «локдаун».

В 2022 году, когда мир волновали события на Украине, англоязычные словари проявили единство, проигнорировав их. Так, Merriam-Webster «словом года» выбрал еще давным-давно перешедшее из Голливуда в приемные психотерапевтов слово «газлайтинг», форму психологического насилия, направленную на убеждение человека в собственном несовершенстве или ненормальности, как это делал с главной героиней хичкоковского триллера «Газовый свет» ее муж. Оксфордский словарь предложил в прошлом году выражение «режим гоблина» (goblin mode), означающее эгоистический отказ следовать общественным ожиданиям, не обращая внимания на то, как это скажется на собственном имидже. Кембриджский словарь выбрал бейсбольный термин homer, то есть хоум-ран. Как объясняли составители словаря, выбор был сделан, учитывая огромную популярность новой онлайн-игры Wordle: это слово было не очень знакомо неамериканским игрокам, и его почти 80 тыс. раз искали в онлайн-словаре Кембриджа.

Самые обязательные слова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С приходом к власти Си Цзиньпина (слева) слова года в Китае стали отбираться партией

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ С приходом к власти Си Цзиньпина (слева) слова года в Китае стали отбираться партией

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В Китае «слово года» начали выбирать с 2006-го. При этом выбираются слова и фразы, характеризующие жизнь внутри страны, а также слова и фразы, отражающие взгляд китайцев на жизнь за пределами страны. В каждой из четырех категорий по десять вариантов, и один из них — главный.

Изначально слова и фразы отбирались специалистами Национального центра языковых исследований при участии лингвистов и сотрудников издательств, СМИ и университетов. Они в течение года анализировали публикации в печати, онлайн, телепередачи и составляли шорт-листы из самых популярных слов и фраз, которые потом выставлялись на всеобщее голосование.

Ситуация изменилась в 2013 году с приходом к власти нынешнего лидера Китая Си Цзиньпина. Партия и государство решили, что они лучше других знают, какие слова и фразы должны становиться главными. Поэтому в шорт-лист для голосования перестали попадать случайные слова типа «пандемии» или «ковида». Разумеется, вовсе игнорировать реалии невозможно. Но всегда можно придать им правильную идеологическую окраску. Так, в 2020 году, в разгар пандемии и локдаунов в Китае, главными словами были названы «народ» и «искоренение бедности».

В 2022 году «словом года» снова стала «стабильность», а фразой — «20-й съезд Компартии».

В числе других популярных фраз были «модернизация Китая» и «весь процесс народной демократии». В категории слов, описывающих взгляд китайцев на жизнь за пределами страны, главным назначено слово «война». А фраза «российско-украинский конфликт», которая уже до этого входила в десять самых популярных, поднялась в этом списке повыше.

Самые живописные слова

В Японии к выбору «слова года» подошли эстетически. В японской системе письма используются сразу три системы — изобретенные в самой Японии хирагана и катагана, а также иероглифическое письмо китайского происхождения — кандзи. Последнее считается самым красивым, а потому в стране выбирают не «слово года», а «кандзи года». Занимается этим с 1995 года Общество мастерства знания кандзи.

Красоту выбираемых иероглифов обычно компенсирует некоторая мрачность их смысла. Первым «кандзи года» был выбран иероглиф, обозначающий землетрясение.

Были и другие — «яд» (в 1998 году, когда несколько человек умерло, попробовав отравленное карри), «катастрофа» (2004 год, когда люди вспоминали и землетрясение в одной из провинций, и мощный тайфун, обрушившийся на страну, и катастрофу на атомной электростанции; а также 2018 год, год землетрясения в Осаке), «обман» (2007 год, когда в стране вспыхнул скандал из-за продажи в магазинах просроченных продуктов). Общество, кстати, довольно часто повторяется в своем выборе. Так, кандзи, обозначающее золото или деньги, становилось главным рекордные четыре раза — в 2000-м, 2012-м, 2016-м и 2021 годах. Всякий раз это было связано в основном со спортивными победами и Олимпийскими играми. В 2022 году, вполне объяснимо, главным «кандзи года» стал иероглиф, обозначающий войну или битву — так были отмечены начало боевых действий на Украине и убийство премьер-министра страны Синдзо Абэ.

О российских словах 2022 года читайте в материале «Ъ»

Виктор Бук, Алена Миклашевская