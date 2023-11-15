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Коммерсантъ FM
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Гостям азербайджанского ресторана в Воронеже вручили повестки в военкомат

Вечером во вторник, 14 ноября, в Воронеже сотрудники правоохранительных органов вручили около 50 повесток в военкомат гостям банкета, который проходил в ресторане азербайджанской кухни «Форт» на улице Донбасская. В соцсетях появились видеозаписи, на которых видно, как вооруженные сотрудники специального отряда быстрого реагирования общаются с посетителями заведения.

Источники «Ъ» в правоохранительных органах уточнили, что в ресторане прошли «уведомительные мероприятия», а повестки выдали тем, кто недавно получил российское гражданство и не встал на учет в местный военкомат. Мужчинам предписано явиться в ведомство для сверки данных. По данным «Вести-Воронеж», повестки получили уроженцы Азербайджана.

Ранее власти Воронежской области ввели единоразовую материальную помощь в размере 120 тыс. руб. для иностранных граждан, которые в текущем году заключили контракт о прохождении военной службы через местные военный комиссариат или пункт отбора на военную службу. До этого такие выплаты полагались мобилизованным, добровольцам и заключившим контракт солдатам-срочникам.

В конце минувшего лета в Госдуму был внесен законопроект о лишении приобретенного гражданства РФ за уклонение от постановки на воинский учет, воинской обязанности или мобилизации. Президентский Совет по правам человека предложил синхронизировать выдачу российских паспортов и постановку новых граждан на воинский учет.

Сергей Толмачев, Воронеж

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