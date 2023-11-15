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Коммерсантъ FM
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В российских школах будут изучать применение БПЛА

В предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) войдет информация об общевойсковом бое. Школьникам будут рассказывать о способах применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проект приказа Минпросвещения опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. В документе говорится, что в рамках изучения ОБЗР у школьников должно быть сформировано «представление о современном общевойсковом бое; понимание о возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя, в том числе способах боевого применения БПЛА».

Также на ОБЗР будут изучать роль России в современном мире, угрозы военного характера, роль Вооруженных сил РФ. Результатом изучения должна стать в том числе «сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения профессиональной траектории, в том числе для поступления в образовательные организации, осуществляющие подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечении законности и правопорядка».

Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» с сентября 2024 года должен заменить в школах «Основы безопасной жизнедеятельности» (ОБЖ). В этом курсе будет усилен модуль начальной военной подготовки, который уже реализовывается в рамках ОБЖ. Министр просвещения Сергей Кравцов ранее рассказывал, что школьников старших классов в числе прочего будут обучать способам противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Подробнее об обновленном предмете — в публикации «Ъ» «Научат родину защищать».

Леонид Уварчев

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