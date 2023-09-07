Ветеранов СВО научат преподавать «Основы безопасности и защиты Родины»

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал программу профессиональной переподготовки для участников боевых действий в среду на пленарном заседании Всероссийского педагогического форума «Память священна». «На базе Государственного университета просвещения в этом году создан центр, скажу об этом впервые, переподготовки педагогов—ветеранов специальной военной операции, участников иных боевых действий для реализации новой предметной области с приоритетом практической подготовки для нового предмета "Основы безопасности и защиты Родины"»,— заявил министр.

Еще в январе 2023 года господин Кравцов заявлял, что у ветеранов спецоперации на Украине появится возможность преподавать военную подготовку в школах, но для этого сначала они должны пройти переквалификацию.

Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» с сентября 2024 года должен заменить в школах «Основы безопасной жизнедеятельности» (ОБЖ). “Ъ” подробно описывал особенности введения этого предмета в школьное расписание.

Сергей Кравцов отмечает, что в этом предмете будет усилен модуль начальной военной подготовки, который уже реализовывается в рамках ОБЖ. Так, в рамках этого модуля школьники 10–11-х классов с этого года начнут изучать способы противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Полина Ячменникова