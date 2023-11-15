Крашенинников презентовал уральским студентам книгу о временных правительствах

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников представил книгу «Обреченные мечтатели. Четыре временных правительства или почему революция была неизбежна». За выступлением автора в Уральском государственном юридическом университете (УрГЮУ) наблюдали более 200 студентов.

«Часто говорят, что был император, а потом сразу Владимир Ленин пришел, либо еще добавляют, что Александр Керенский куда-то сбежал в платье. Нет, Россия развивалась, император, уходя, назначил председателем совета министров князя Львова, и у нас было четыре временных правительства, которые в силу своих возможностей пытались Россию поднять»,— сказал господин Крашенинников.

В книге Павел Крашенинников пишет о законах, которые принимали временные правительства, причинах их появления, последствиях и ищет ответ на вопрос: «почему это все провалилось». По словам господина Крашенинникова, за время управления страной временные правительства столкнулись с проблемами развала армии, голодом и пандемией испанки, которая унесла жизни более 60 млн человек во всем мире. «Плюс небывалые амбиции у тех людей, которые возглавляли правительство. Это была не команда, они все между собой воевали и подсиживали. Никакой коррупции там не было, но были свои взгляды на мир, войну, экономику и законодательство»,— добавил автора.

Павел Крашенинников окончил Свердловский юридический институт (сегодня УрГЮУ) в 1991 году. С 1999 господин Крашенинников избирается депутатом Государственной думы. Является автором более 70 научных работ, принимал участие в подготовке Гражданского кодекса РФ, разрабатывал поправки в Конституцию. В марте 2023 года Павел Крашенинников презентовал книгу «Время великих реформ. Золотой век российского государства и права» о реформах Александра I, отмену крепостного права и судебные изменения Александра II и систематизацию законодательства Николая I.

Василий Алексеев

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