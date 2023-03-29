Павел Крашенинников презентовал уральским студентам книгу о золотом веке российского права

Презентация книги председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова «Время великих реформ. Золотой век российского государства и права» прошла в Уральском государственном юридическом университете в Екатеринбурге. За выступлением автора наблюдали более 200 студентов.

В книге господин Крашенинников исследует реформы Александра I, отмену крепостного права и судебные изменения Александра II и систематизацию законодательства Николая I. По словам политика, реформы изменили сущность России и сделали людей свободными. «У нас при Екатерине II население было на положение рабов. Причем мы достигали такой ситуации, что можно было их без земли продавать, в розницу, с детьми и без детей, как хочешь»,— рассказал он.

Депутат отметил, что в названии книги заложен настрой людей того времени на социальные изменения. «Золотой век — не потому, что все классно. Золотой век — это мобилизация. Закончилась война 1812 года, люди пришли с войны, увидели что в Европе кто-то живет по другому, давай предлагать реформы. Был такой дух в обществе»,— пояснил он.

Павел Крашенинников окончил Свердловский юридический институт (сегодня УрГЮА) в 1991 году. С 1999 господин избирается депутатом Государственной думы. Является автором более 70 научных работ, принимал участие в подготовке Гражданского кодекса РФ, разрабатывал поправки в Конституцию. В ноябре 2022 года господин Крашенинников презентовал книгу «От племени к империи. Возникновение Русского государства и права» о начале формирования российского государства до конца правления Павла I.

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Василий Алексеев