Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Валерий Англичанинов приговорен к четырем годам колонии

Бывшего нижегородского заместителя губернатора и девелопера Валерия Англичанинова приговорили к четырем годам колонии общего режима за мошенничество. Приговор во вторник 14 июня вынес Тушинский районный суд Москвы. Суд посчитал, что бывший чиновник не выполнил условия госконтрактов и не предоставил жилье военнослужащим, сообщили «Ъ-Приволжье» в суде.

Как выяснил «Ъ-Приволжье», компания Валерия Англичанинова «Ванаг» в 2012 году заключила контракты стоимостью более 767 млн руб. на строительство жилых домов на 262 квартиры в подмосковном Чехове для сотрудников войсковых частей 71330 и 51952. Они относятся к 16-му Центру ФСБ России, который занимается перехватом, дешифровкой и обработкой электронных сообщений, и к подчиненному ему радиоузлу, занимающемуся мониторингом интернет-траффика в Московской области.

Квартиры военные должны были получить в 2014 году, но дома не были сданы. Сначала стороны заключили мировое соглашения, но и его условия не были выполнены. В результате компания «Ванаг» оказалась банкротом, а сумма требований 16-го Центра ФСБ составила 227 млн руб.

Защита Валерия Англичанинова намерена обжаловать приговор.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Радиоразведка не нашла квартиры»

Ирина Андреева, Роман Кряжев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...