Валерий Англичанинов приговорен к четырем годам колонии

Бывшего нижегородского заместителя губернатора и девелопера Валерия Англичанинова приговорили к четырем годам колонии общего режима за мошенничество. Приговор во вторник 14 июня вынес Тушинский районный суд Москвы. Суд посчитал, что бывший чиновник не выполнил условия госконтрактов и не предоставил жилье военнослужащим, сообщили «Ъ-Приволжье» в суде.

Как выяснил «Ъ-Приволжье», компания Валерия Англичанинова «Ванаг» в 2012 году заключила контракты стоимостью более 767 млн руб. на строительство жилых домов на 262 квартиры в подмосковном Чехове для сотрудников войсковых частей 71330 и 51952. Они относятся к 16-му Центру ФСБ России, который занимается перехватом, дешифровкой и обработкой электронных сообщений, и к подчиненному ему радиоузлу, занимающемуся мониторингом интернет-траффика в Московской области.

Квартиры военные должны были получить в 2014 году, но дома не были сданы. Сначала стороны заключили мировое соглашения, но и его условия не были выполнены. В результате компания «Ванаг» оказалась банкротом, а сумма требований 16-го Центра ФСБ составила 227 млн руб.

Защита Валерия Англичанинова намерена обжаловать приговор.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Радиоразведка не нашла квартиры»

Ирина Андреева, Роман Кряжев