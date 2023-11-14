Радиоразведка не нашла квартиры

В Москве огласили приговор девелоперу и бывшему заместителю губернатора Нижегородской области Валерию Англичанинову. Его осудили на четыре года лишения свободы за мошенничество в отношении военнослужащих, которые вовремя не получили квартиры по госконтрактам. Как следует из арбитражных дел, компания Валерия Англичанинова «Ванаг» в 2014–2016 годах не сдала многоквартирный дом для сотрудников Центра радиоразведки ФСБ России в Чехове Московской области. Госзаказчик оценил требования ФСБ к застройщику в 227 млн руб. Обвинительный приговор Тушинского райсуда столицы Валерий Англичанинов заслушал по видеосвязи в нижегородском СИЗО. Здесь он находится по обвинению в мошенничестве при строительстве ЖК «Дом на Горького» в Нижнем Новгороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Англичанинов на встрече с дольщиками в Нижнем Новгороде не исключал, что может сесть в тюрьму

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Валерий Англичанинов на встрече с дольщиками в Нижнем Новгороде не исключал, что может сесть в тюрьму

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Тушинский райсуд Москвы во вторник вынес обвинительный приговор учредителю нескольких девелоперских компаний Валерию Англичанинову. В Нижнем Новгороде кроме участия в строительном бизнесе он известен как министр строительства и заместитель губернатора в правительстве Валерия Шанцева в 2006–2010 годах. Как сообщили в пресс-службе суда, Валерий Англичанинов был признан виновным в особо крупном мошенничестве и осужден на четыре года заключения в колонии общего режима.

«Фабула уголовного дела заключалась в том, что обвиняемый не выполнил условия государственных контрактов по предоставлению жилых помещений военнослужащим», — пояснили в Тушинском райсуде столицы.

Как следует из картотеки арбитражных дел, подконтрольный Валерию Англичанинову застройщик «Ванаг» вовремя не сдал квартиры в подмосковном Чехове для сотрудников войсковых частей 71330 и 51952. По открытым данным, это 16-й Центр ФСБ России, отвечающий за перехват, дешифровку и обработку электронных сообщений, и подчиненный ему радиоузел, занимающийся мониторингом интернет-траффика в Московской области. Оба подразделения в 2012 году заключили с ООО «Ванаг» госконтракты на сумму свыше 767 млн руб. по строительству 262 квартир.

Подрядчик обязался сдать многоквартирный дом для сотрудников ФСБ в конце 2014 года, однако к этому времени квартиры переданы не были, застройщик только оформил разрешение на строительство жилого корпуса в микрорайоне Олимпийский.

В свое оправдание представители «Ванага» ссылались на то, что свои обязательства по проекту комплексного развития территории не выполнила администрация Чехова, на два года задержав процедуры по расселению жителей аварийного фонда и сносу старых бараков, на месте которых застройщик должен был возвести пять новых домов.

В июне 2016 года госзаказчики из подразделений ФСБ заключили мировое соглашение, по которому в течение десяти дней «Ванаг» должен передать им готовые квартиры с отделкой. Судя по документам арбитражных судов, компания не смогла выполнить условия соглашения. Как следует из документов суда, в 2019 году представители госзаказчиков провели комиссионный осмотр построенного дома и оценили дополнительные затраты на устранение недоделок, разработку проектно-сметной документации и проведение экспертиз в 227 млн руб. С этой суммой требований 16-й Центр ФСБ вошел в дело о банкротстве ООО «Ванаг», которое в сентябре 2021 года признали несостоятельным (банкротство застройщика ведет арбитражный суд Московской области).

Из карточки уголовного дела стало известно, что Валерий Англичанинов не согласен с приговором за мошенничество при строительстве дома для сотрудников ФСБ, его защита сразу подала апелляционную жалобу.

Обвиняемый заслушал приговор Тушинского райсуда Москвы по видеоконференцсвязи из следственного изолятора в Нижнем Новгороде. Его арестовали по уголовному делу, касающемуся неисполнения обязательств при строительстве ЖК «Дом на Горького» и хищению средств дольщиков. Если приговор, касающийся проблемного дома в Чехове, вступит в законную силу, нижегородское следствие будет запрашивать его в суде Москвы в качестве материала, характеризующего обвиняемого.

Впрочем, сам Валерий Англичанинов ранее не исключал для себя такого печального исхода. «В самом худшем случае меня отправят лес валить лет на пять, а дом вам достроит государство», — сказал он на одной из встреч с дольщиками нижегородского проекта.

В правительстве Нижегородской области попросили выйти на достройку этого объекта ООО СЗ «Хутор». Это застройщик, подконтрольный другому бывшему заместителю губернатора Валерия Шанцева Антону Аверину и его бизнес-партнерам, он согласился достроить ЖК в обмен на получение компенсационных земельных участков. На следующей неделе нижегородский арбитражный суд начнет рассматривать вопрос о передаче «Хутору» недостроенного дома от ООО «Интерсити» — другой обанкротившейся компании Валерия Англичанинова.

Роман Кряжев