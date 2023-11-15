Помощь Украине и Израилю не включили в одобренный временный бюджет США

Палата представителей Конгресса США одобрила проект продолжения финансирования работы федерального правительства страны. В документ, разработанный спикером палаты Майком Джонсоном, не вошло выделение финансовой и военной помощи Израилю и Украине.

Для принятия законопроекта были необходимы голоса двух третей членов палаты. Поддержали законопроект 336 конгрессменов, против него проголосовали 95 законодателей.

Как отмечает CNN, теперь данный законопроект должен одобрить Сенат, после чего документ будет направлен президенту США Джо Байдену. В Белом доме уже заявили, что глава государства подпишет документ, если его поддержат американские сенаторы. При этом там пояснили, что будут «в рабочем порядке» продолжать продвигать инициативы о выделении финансирования Израилю и Украине.

Президент Джо Байден ранее предложил выделить на помощь Украине, Израилю, Тайваню и на укрепление южной границы США $106 млрд (в том числе больше $61 млрд Украине). Белый дом хотел, чтобы вопрос финансирования всех целей рассматривался одним пакетом, однако республиканцы выступили против этого. Палата представителей приняла отдельный законопроект о помощи Израилю в размере $14 млрд, но Сенат заблокировал инициативу.

О ситуации в Конгрессе на фоне разногласий по Украине — в материале «Ъ» «Шатдаун звонит дважды».

Александр Кислов