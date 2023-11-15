Байден и Нетаньяху обсудили освобождение заложников, попавших в плен к «Хамасу»

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого политики обсудили вопрос об освобождении заложников, находящихся в плену у радикального палестинского движения «Хамас», сообщили в Белом доме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Evelyn Hockstein//File Photo, Reuters Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Evelyn Hockstein//File Photo, Reuters

«Джо Байден поговорил сегодня днем с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху относительно последних событий в Израиле и секторе Газа»,— отмечается в официальном заявлении Белого дома. В релизе подчеркивается, что президент США и премьер Израиля договорились координировать усилия по освобождению удерживаемых «Хамасом» заложников, в том числе «многих детей» и граждан Соединенных Штатов.

Накануне, 14 ноября, американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что переговоры Израиля с боевиками «Хамаса» по передаче заложников и паузе в боевых действиях близки к финалу. По данным канала, президент США Джо Байден считает, что сделка по освобождению заложников между Израилем и «Хамасом» может быть совершена в ближайшее время. По словам президента, такие выводы он сделал после разговора с людьми, вовлеченными в обсуждение. Неназванные американские чиновники рассказали CNN, что стороны действительно приближаются к соглашению об освобождении заложников, однако не исключается и возможный срыв договоренностей.

О ситуации в Газе — в материале «Ъ» «"Хамас" себя уже не контролирует».

Александр Кислов