Пентагон: поставленные Украине F-16 будут ремонтироваться в Польше

Американские истребители F-16, которые планируется поставлять Украине, будут ремонтировать в Европе, в частности в Польше, в случае серьезных ремонтно-технических работ после применения в ходе конфликта, заявил замминистра обороны США Билл Лаплант.

«Если истребители получат какие-либо серьезные повреждения, то их будут ремонтировать непосредственно в Европе. По большей части, именно там будут происходить эти работы. В первую очередь, речь идет о Польше. Мы уже сейчас начинаем готовить специализированные ремонтные центры для данных целей. Я надеюсь, что скоро будет что-то объявлено по этой теме. Именно в этом направлении и были предприняты усилия»,— пояснил высокопоставленный американский чиновник в ходе мероприятия Defense Summit, организованного газетой Politico.

Господин Лаплант не исключает, что сам ремонт истребителей будут выполнять в том числе и американские специалисты, а не только европейцы.

25 октября ВВС США начали обучать небольшое число украинских летчиков полетам на истребителях F-16 в 162-м крыле Национальной гвардии Аризоны. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников в августе нынешнего года предполагал, что армия страны сможет использовать F-16 не ранее весны 2024 года. О готовности передать истребители заявляли Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия.

Александр Кислов