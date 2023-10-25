Украинские пилоты начали обучение на F-16 в США

ВВС США начали обучать небольшое число украинских летчиков полетам на истребителях F-16 в 162-м крыле Национальной гвардии Аризоны. Об этом сообщает американское издание Air & Space Forces Magazine со ссылкой на представителя американских ВВС.

«Программа обучения будет соответствовать базовым знаниям и навыкам каждого пилота и, как ожидается, продлится несколько месяцев»,— сказал собеседник издания. В материале говорится, что 162-е крыло Нацгвардии — единственное подразделение, которое может обучать пилотов из других стран. Управлению F-16 там уже обучили военных более 20 стран.

Экс-министр обороны Украины Алексей Резников в августе предполагал, что армия страны сможет использовать F-16 с весны 2024 года. О готовности передать истребители заявляли Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Петр Бузлаев