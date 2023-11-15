МЧС: вторая группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Москву

В МЧС России сообщил, что самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находится вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России, совершил посадку в московском аэропорту Домодедово.

«Самолет чрезвычайного ведомства доставил 98 соотечественников и членов их семей в Россию»,— говорится в официальном Telegram-канале министерства.

Также в ведомстве рассказали о том, что третья группа эвакуирующихся из сектора Газа граждан РФ уже пересекла контрольно-пропускной пункт «Рафах» и сейчас находится на территории Египта. Когда они вылетят в Россию, пока неизвестно.

Первая группа из 70 россиян была эвакуирована из сектора Газа 12 ноября. На следующий день эвакуированные граждане РФ прилетели в Москву. Некоторые из них, согласно данным российского МЧС, в настоящее время находятся в пункте временного размещения в Волоколамском районе Московской области. По данным дипмиссии РФ в Палестине, в Газе в общей сложности находится более 500 граждан России, из которых около 300 — несовершеннолетние.

Александр Кислов