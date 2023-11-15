Хождение за три дрона

Российский разработчик БПЛА «Транспорт будущего» планирует выйти на индийский рынок в партнерстве с местной Sasaa Electronics Private Limited. Стороны учредят СП, которое займется сборкой беспилотников для локального рынка, рассчитывая к 2030 году занять до 25%. Эксперты называют проект перспективным, но предупреждают о жесткой конкуренции, санкционных и страновых рисках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Транспорт будущего» подписал с индийской Sasaa Electronics Private Limited меморандум о намерениях по созданию совместного предприятия (СП) в Индии. Оно будет выпускать БПЛА для доставки грузов и сельскохозяйственного мониторинга на индийском рынке, рассказали “Ъ” в «Транспорте будущего».

Начало крупноузловой сборки намечено на 2024 год, к 2030 году СП надеется занять до 25% местного рынка БПЛА, что потенциально может приносить до $1,3 млрд в год, говорят в российской компании.

В августе GlobeNewswire со ссылкой на данные RationalStat оценивала объем рынка БПЛА в Индии в $1 млрд с потенциалом роста на 18% в год в ближайшие пять лет.

«Конечной целью проекта является максимальная локализация производства»,— добавил гендиректор Sasaa Electronics Ракеш Гоел после подписания соглашения на авиашоу в Дубае. Инвестиции, по его словам, будут «небольшими, меньше $10 млн», так как индийская сторона рассчитывает использовать имеющуюся производственную базу.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Транспорт будущего» зарегистрировано 26 ноября 2021 года и на 90% принадлежит Юрию Козаренко, еще 10% у Александра Комарицкого. В 2022 году выручка ООО составила 2,8 млн руб. при убытке в 139 млн руб. Для российского рынка «Транспорт будущего» строит завод по выпуску БПЛА в Самарской области мощностью около 3 тыс. беспилотных авиатранспортных систем (БАС) в год. Как сообщали «Известия», инвестиции компании в проект составили более 6 млрд руб.

Найти информацию именно о Sasaa Electronics “Ъ” не удалось. Но Ракеш Гоел также занимает пост директора индийского венчурного фонда Sasaa Venture Private Limited.

Судя по сайту компании, она занимается производством автомобильной электронной периферии, зарядных устройства для смартфонов, ноутбуков, планшетов, камер видеонаблюдения.

Шаг в сторону выхода на международный рынок для «Транспорта будущего» выглядит логичным, считает основатель RunAvia (цифровая платформа сертификации БАС) Андрей Патраков. По его словам, для российского производителя Sasaa Electronics будет не только технологическим партнером, но и региональным, открыв доступ к рынку Индии, где обязательным условием работы выступает локализация.

Господин Патраков отметил, что российский рынок БПЛА остается «регуляторно закрытым», а введенные режимы экспериментальных правовых режимов в ряде регионов не оправдали ожиданий в условиях запрета полетов дронов: «Выход на международный рынок БАС через Индию на данный момент куда более перспективен, чем фактически закрытый в РФ».

Главной проблемой начала производства беспилотников в Индии может оказаться дефицит подготовленных кадров, считает гендиректор «Геоскана» Алексей Юрецкий: «Для отдельных сложных проектов в Индию приходилось командировать российских специалистов на длительные сроки».

Гендиректор ООО «Гео Иннотер» Феликс Фокин считает, что спрос на индийские дроны, выпущенные СП, будет зависеть от развития в стране сервисов доставки с помощью беспилотников. «Конкуренция среди БПЛА к 2030 году на рынке Индии должна вырасти в несколько раз, поэтому трудно сказать, за счет чего российская компания может занять 25%»,— подчеркивает он.

К тому же, по мнению господина Фокина, крупные российские производители БПЛА рискуют попасть под санкции США и ЕС, а западные вендоры дронов также заинтересованы в индийском рынке: «Когда СП начнет стабильную работу, вероятен исход, при котором индийская сторона захочет выкупить долю "Транспорта будущего" в нем и примет для этого все необходимые меры». Подобные ситуации, говорит он, уже происходили с индийскими партнерами.

Тимофей Корнев, Айгуль Абдуллина, Юрий Литвиненко, Дубай