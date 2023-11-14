Смольный передал малому бизнесу в аренду около 6,6 тысяч кв. метров помещений

С прошлого года, за время действия в Санкт-Петербурге государственной программы по поддержке малого и среднего бизнеса, городские власти передали малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям в целевую аренду более 6,6 тыс. кв. метров помещений, находящихся в госсобственности.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, речь идет о 19 объектах недвижимости — помещений и отдельно стоящих зданий в Адмиралтейском, Центральном, Выборгском, Кронштадтском, Курортном и Фрунзенском районах Петербурга. Площадь конкретных объектов варьируется от 29,5 до 928,8 кв. метров.

Список помещений, в настоящий момент доступных субъектам малого и среднего предпринимательства для целевой аренды, опубликован на сайте комитета имущественных отношений. Перечень постоянно актуализируется, сейчас он насчитывает 35 объектов, уточнили в городской администрации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Смольном расширили список объектов коммерческой недвижимости, которая сдается для представителей малого и среднего предпринимательства без проведения торгов.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте