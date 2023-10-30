Петербургским предпринимателям сдадут в аренду помещения без аукциона

В Смольном расширили список объектов коммерческой недвижимости, которая сдается для представителей малого и среднего предпринимательства без проведения торгов, сообщили в пресс-службе городского комитета имущественных отношений.

Эту меру поддержки вводят в рамках госпрограммы «Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге». При таком условии предприниматели не должны обязательно получать предварительное согласование антимонопольного органа.

«Площадь новых объектов, расположенных в Центральном, Красногвардейском, Петродворцовом и Кировском районах, варьируется от 66,7 до 521,2 кв. м. Во всех обеспечена возможность подключения к инженерным коммуникациям»,— сообщили в пресс-службе КИО.

В городе предлагается занять несколько площадей. Например, свободен объект около станции метрополитена «Звенигородская», доступны также помещения площадью 136,8 кв. метров на Мироновой улице, дом 7, литера А. и площадью 66,7 кв. метров Канонерском острове, дом 8, литера А.

Занять площади без проведения аукциона могут представители малого и среднего бизнеса, которые ведут деятельность в сфере социального предпринимательства, инноваций и промышленного производства, ремесленной деятельности и других сферах. Список составлен госпрограммой по развитию предпринимательства в Петербурге.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный расширяет перечень мер поддержки предприятий города, предоставит им субсидии на компенсацию расходов на технологические присоединение объекта капитального строительства производственного назначения к инженерным сетям и коммуникации.

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