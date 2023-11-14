Размер минимальной заработной платы увеличат в Петербурге до 25 тыс. рублей

В правительстве Санкт-Петербурга подписано региональное соглашение с президентом Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Анатолием Турчаком и и.о. главы Ленинградской Федерации профсоюзов Марией Артюхиной об увеличении минимального уровня заработной платы в городе, сообщили в пресс-службе Смольного.

Согласно содержанию документа, она повышается на 1500 рублей и с 1 ноября составит 25 тыс. рублей. Господин Беглов отметил, что социальная стабильность в городе поддерживается трехсторонними соглашениями. Они также обеспечивают петербуржцев защитой в сфере занятости, охраны труда, образования, социальной защиты и в других вопросах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге в 2024 году увеличат зарплату плату дворников и механизаторов на фоне нехватки кадров.

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