В Петербурге поднимут зарплату дворникам и механизаторам в 2024 году

Заработную плату дворников и механизаторов, расчищающих дворы в Санкт-Петербурге, увеличат в 2024 году, сообщил председатель жилищного комитета Петербурга Олег Зотов на пресс-конференции ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В следующем году зарплата дворников вырастет с 49 тыс. руб. до 52 тыс. руб., механизаторов — с 77 тыс. руб. до 81 тыс. руб. По его словам, в 2023 году в жилищные агентства города устроилось около 3,5 тыс. новых дворников и сейчас их число достигло 8 тыс. человек, но штат все еще укомплектован не полностью.

«В среднем укомплектованность районных жилищных агентств специалистами ручного труда составляет 85%, механизаторами — свыше 75%, почти 950 механизаторов пришли за последние восемь месяцев в агентства. Это меньше, чем нам хотелось бы и предусмотрено штатным расписанием»,— сообщил Зотов.

Председатель жилищного комитета отметил, что сотрудников для уборки городских улиц также не хватает. Штат водителей и специалистов ручного труда укомплектован на 70%, механизаторов — только на 55%. В период обильных осадков правительство города планирует нанимать специалистов по договорам найма.

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