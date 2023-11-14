В Тамбовской области снова горел пороховой завод

Утром 14 ноября около 7:30 пожарные ликвидировали возгорание в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании «Тамбовского порохового завода» в Котовске. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Сообщение о пожаре также поступило утром. Площадь возгорания составила 5 кв. м. Причины происшествия не раскрываются.

Это уже третий пожар на предприятии с начала года.

В июне на заводе произошел взрыв при проведении демонтажных работ оборудования по изготовлению пироксилина. Погибли пять человек, еще 13 человек получили травмы различной степени тяжести. Тамбовский губернатор Максим Егоров заявлял, что причиной инцидента стал не теракт, а человеческий фактор.

Второй пожар произошел 11 ноября. Горело отдельно стоящее здание на площади 300 кв. м. О причинах пожара не говорилось.

Минобороны РФ сообщило, что ночью 14 ноября ПВО сбила украинский беспилотник над Тамбовской областью.

Александр Прытков

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