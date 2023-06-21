Число погибших на Тамбовском пороховом заводе выросло до пяти, пострадавших — до 13

Количество погибших при вчерашнем взрыве на казенном предприятии «Тамбовский пороховой завод» в Котовске выросло до пяти — ранее сообщалось о четырех. Также увеличилось число пострадавших — с 12 до 13. Об этом сообщило региональное управление МЧС. Все жертвы — сотрудники завода.

Сообщение о взрыве поступило в МЧС в 14:10, а в 14:17 открытое горение ликвидировали. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что причиной инцидента стал не теракт, а человеческий фактор. Региональное управление СКР возбудило по факту происшествия уголовное дело.

Тамбовский пороховой завод ведет свою историю с 1913 года. По собственным данным, сегодня предприятие производит всю номенклатуру специальных изделий для артиллерийских систем, пороха для патронов стрелкового оружия, а также более 30 видов игрушек, в том числе неваляшек.

Алина Морозова

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